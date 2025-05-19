Kırgız Cumhuriyeti’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kırgız Şenlikleri bu yılda Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Etkinliğe Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Kırgızistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov, Kırgızistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş, Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri ile çok sayıda Kırgız vatandaşı katıldı.

Kırgızlar Türbesine geçen heyet burada dualar ederek kurban kestiler.Heyet ardından İznik Belediyesi’ne geçerek burada Başkan Kağan Mehmet Usta ile bir araya geldiler.

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi yanında bulunan alana geçen yaklaşık 500 kişilik Kırgız Heyet burada Kırgız Şenliği için toplandı. Buradaki programda geleneksel Kırgız yemekleri pişirilerek oyunlar oynandı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta etkinlikte yaptığı konuşmada “Bugün burada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin buluşma noktası olan İznik’te, Kırgız kardeşlerimizin geleneksel şenliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğu yaşıyoruz.Kökleri Orta Asya’nın engin bozkırlarına uzanan Kırgız kültürü; misafirperverliği, dayanışmayı ve doğayla uyum içinde yaşamayı merkeze alan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu kültürü burada, İznik’te yaşatmak ve tanıtmak, bizler için bir kültürel zenginlik olduğu kadar, aynı zamanda gönül bağlarımızı da güçlendiren bir adımdır. Bugün burada sadece yemeklerimizi, oyunlarımızı, geleneklerimizi paylaşmıyoruz. Aynı zamanda ortak tarihimizin, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin de altını çiziyoruz. Bu etkinlik, Türkiye ve İznik ile Kırgızistan arasındaki bağların ne kadar derin ve güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sizlerin bu topraklarda kendinizi evinizde hissetmeniz bizler için en büyük mutluluktur.Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.Kırgız-Türk dostluğu ebedî olsun” dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’e, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova’ya, Kırgızistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov’a ve Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt’a günün anısına İznik Çinisi takdim edildi.