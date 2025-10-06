Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kadınlarla Adım Adım Soma' projesi kapsamında, Manisa merkezden gelen 60 kadın, mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği özel bir programla Soma'yı ziyaret etti.

MANİSA (İGFA) - Geziye katılan kadınlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Mehmet Şahin ve Soma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi'nden Mustafa Çakan'ın rehberliğinde, ilçenin tarihi, kültürel ve yöresel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

SOMA'NIN KALBİNE YOLCULUK

Katılımcılar, tarihi Emir Hıdır Bey Camii'ni ziyaret ederek geçmişten bugüne uzanan manevi atmosferi soludu. Ardından, dar sokakları ve taş evleriyle bir açık hava müzesini andıran Darkale Mahallesi'ni gezen kadınlar, bölgenin tarih kokan dokusunu keşfetti.

Soma'nın adını tüm Türkiye'ye duyuran meşhur Soma helvası ve lokumlarından da alan katılımcılar, hem ilçenin tatlarını tattı hem de anılarını tatlı bir lezzetle süsledi.

KADINLARLA ADIM ADIM GÜÇLÜ YARINLARA

Bu anlamlı program, kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirirken, Soma'nın sahip olduğu değerleri tanıtma açısından da büyük önem taşıdı. Katılımcılar, 'Kadınlarla Adım Adım Soma' projesiyle hem kültürel mirasımızı yakından tanıdıklarını hem de farklı ilçelerden gelen kadınlarla kaynaşma fırsatı bulduklarını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Soma Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen bu gezi, kadınların gözünde yalnızca bir tur değil; Soma'nın kalbine, tarihine ve kültürüne atılan anlamlı bir adım oldu.