Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve altyapı hizmetlerine erişimi dijital çözümlerle daha etkin hale getirmek için önemli bir adım daha attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, “daha erişilebilir ve kaliteli hizmet” vizyonuyla, teknolojiyi vatandaşa dokunan her alanda etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve kazı süreçlerini sistematik bir şekilde takip edebilmek için AYBİS hayata geçiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen AYBİS ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda toplantı gerçekleşti. Toplantıda; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından AYKOME ve ilçe belediyesi görevlileri, sistem hakkında bilgilendirilirken katılımcıların da görüşleri alınarak sistemin işleyişi detaylı şekilde ele alındı. AYBİS sayesinde, altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyon güçlenip süreç takibi de hem vatandaşlar hem de belediyeler için daha şeffaf ve erişilebilir hale gelecek.

Kazı Planlamalarını Yapacaklar Süreçler Manisa Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülürken kazı izinleri ve ruhsatlandırmalar denetlenmeye devam edilecek. Toplantıda, ayrıca, çalışma yapılan yerlerde belirli bir süreyle kazı işlemi yapılamayacağına ilişkin bilgi, özel firmalara ve kuruluşlara aktarıldı. Her kurumun bu süre kapsamında planlamalarını yapacağı ve çalışmaların bu yönde ilerleyeceği de bildirildi.

Vatandaşlar İnternet Üzerinden Kazı Ruhsatı Alabilecek

AYBİS, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Sistem, Belediyenin resmi internet sitesinde (https://aybis.manisa.bel.tr/) test kullanımına başladı. Test kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kullanıcılar; kazı başvuru, zemin inceleme, tahakkuk hesaplama, makbuz kontrol ve kazı ruhsatı işlemlerini online olarak yapabilecek.

Kazı Çalışmaları Anlık Bildirimlerle Takip Edilecek

2 Ocak 2025 itibarıyla Yunusemre Belediyesi’nde aktif olarak hizmet vermeye başlayacak sistem, kademe kademe diğer ilçe belediyelerinin de kullanımına sunulacak. AYBİS sayesinde vatandaşlar, harita tabanlı uygulama üzerinden kazı çalışmalarını sokak bazında takip edebilecek ve anlık bildirimlerle bilgi alabilecek. Bu yeni dijital sistem, teknolojiyi halkın hizmetine sunarak hem yaşam kalitesini artırmayı hem de belediyecilik hizmetlerinde öncü olmayı hedefliyor.

“Bir Tık Uzağınızda”

Manisa’ya yapılacak teknolojik altyapı çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Daha önceden yapılmamış olan doğalgaz ve elektrik dijital altyapı çalışmalarını tamamladık. Süreçle ilgili çalışmalarımız hızla devam etmekte olup dijital altyapı haritamız tüm Manisa’yı kapsayacak şekilde ivedilikle tamamlanacak. Kazı ve çalışma yapılacak alanlarda artık kurumlar Altyapı Bilgi Sistemi üzerinde eş güdümlü olarak irtibat halinde çalışacak. Yapılan kazıyla tüm kurum ve kuruluşlar çalışmalarını tamamlayacak. Kazı yapılıp çalışmanın bittiği alanda bir daha kazı yapılmayacak ve halkımızın yaşam konforunun düşürülmesine izin verilmeyecek” dedi.

Kontrol Büyükşehirde

“AYBİS’le artık tüm altyapı kazı çalışmalarının kontrolü Manisa Büyükşehir Belediyesinde. 2025’te Manisa’nın altyapısında yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullanan Zeyrek, sözlerini şöyle tamamladı: “Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve altyapı hizmetlerine erişimi dijital çözümlerle daha da etkin hale getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Daha erişilebilir daha kaliteli daha konforlu daha teknolojik ve daha çağdaş bir hizmet mümkün. Hemşerilerimizin beklentilerini asla göz ardı etmeden, yaşamın her alanına dokunan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte AYBİS böyle bir sistem. Artık altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve kazı süreçlerini sistematik bir şekilde takip edebilmek bir tık uzağınızda.”