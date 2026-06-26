Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların dijital ortamda daha fazla vakit geçireceğine dikkat çekerek velilere önemli uyarılarda bulundu. Kurum, çocukların siber zorbalık, kimlik avı ve zararlı içeriklere karşı korunması için ailelerin dijital güvenlik tedbirlerini artırması gerektiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu, okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların dijital ortamda geçirdiği sürenin artacağına dikkat çekerek ebeveynlere yönelik dijital güvenlik uyarısında bulundu.

Kurumun açıklamasında, yaz tatilinde cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımının artmasıyla birlikte çocukların siber zorbalık, yaş gruplarına uygun olmayan içerikler ve kimlik avı saldırıları gibi çevrim içi tehditlerle daha fazla karşılaşabileceği vurgulandı. Bu kapsamda ebeveynlerin, okul döneminde olduğu gibi tatil sürecinde de çocuklarının dijital güvenliğini korumaya yönelik önlemler almasının önemine işaret edildi.

KVKK, ailelere çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol ederek uygun şekilde yapılandırmalarını tavsiye etti. Ayrıca çocukların çevrim içi faaliyetlerinin mahremiyetlerine zarar vermeyecek şekilde takip edilmesi ve güvenli internet kullanımı konusunda yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, çocukların sahte hesaplar ve kötü niyetli kişiler konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, yaş gruplarına uygun olmayan içerik ve oyunlara karşı koruyucu filtreler ile ebeveyn denetim araçlarının kullanılması önerildi.

KVKK, yaz tatili boyunca ailelerin dijital güvenlik konusunda bilinçli hareket etmesinin, çocukların kişisel verilerinin korunması ve güvenli internet deneyimi yaşamaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.