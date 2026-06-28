İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'den çıkan genç girişimci Bahattin Berke Çoban, sağlık teknolojileri alanında geliştirdiği yapay zeka girişimi BioSmile AI ile teknoloji dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

21 yaşındaki Çoban tarafından kurulan BioSmile AI, sağlık alanında yapay zekanın daha erişilebilir, anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. Girişim, Türkiye'de yaklaşık 50 diş kliniğinde pilot test sürecine girerek uygulama aşamasındaki çalışmalarını sürdürüyor. BioSmile AI'ın sektörde daha geniş kitlelere ulaşmasında 2026 yılında katıldığı IDEX Uluslararası Dental Fuarı önemli bir rol oynadı. Fuarda gördüğü ilgi, Türkiye merkezli genç teknoloji girişimlerinin küresel pazarda karşılık bulabileceğini göstermesi açısından dikkat çekti.

Girişimin kurucusu Bahattin Berke Çoban, amaçlarının yalnızca bir yazılım geliştirmek olmadığını belirterek, Türkiye'den çıkan bir teknolojinin uluslararası ölçekte değer oluşturabileceğini göstermek istediklerini ifade etti.

Çoban, sağlık alanında yapay zekanın doğru, güvenilir ve fayda odaklı şekilde konumlandırılması gerektiğini vurguladı. Şirketleşme sürecini tamamlayan BioSmile AI, Türkiye merkezli bir sağlık teknolojileri girişimi olarak büyüme çalışmalarına devam ediyor. Girişim, önümüzdeki dönemde Türkiye'de ve yurt dışında yeni iş birlikleri kurarak küresel pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Genç yaşta teknoloji ve sağlık alanında attığı adımlarla öne çıkan Bahattin Berke Çoban, BioSmile AI ile Türkiye'nin yeni nesil girişimcilik örneklerinden birine imza atıyor.