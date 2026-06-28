Milli Eğitim Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir yaşam bilincini artırmak amacıyla yeni eğitim içeriklerini Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) platformunda sunacak. Çevre koruma, su verimliliği ve sıfır atık temalı dijital eğitimler toplumun geniş kesimlerine ulaştırılacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre bilincinin artırılması amacıyla yaygın eğitim faaliyetlerini dijital platformlara taşıyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan 'İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030' kapsamında, okullarda ve yaygın eğitim kurumlarında iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesine yönelik çalışmaların daha etkili, sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden iklim değişikliğine uyum, çevre koruma ve sürdürülebilirlik başlıklarında farklı yaş ve hedef gruplarına yönelik dijital eğitim içerikleri hazırlanacak.

MEB, yaygın eğitim faaliyetleriyle toplumun her kesiminden bireyin iklim değişikliği konusundaki bilgi seviyesini artırmayı, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

ÇEVRE TEMALI KURSLAR GÜNCELLENECEK

Bakanlık, çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki mevcut kurs programlarını güncel ihtiyaçlar ve bilimsel veriler doğrultusunda yeniden düzenleyecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geçen yıl başlatılan 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi Programı' da yaygın eğitim kurumlarında uygulanarak daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iş birliğiyle yürütülen çevre ve iklim odaklı iyi uygulama örnekleri, halk eğitimi merkezleri ve diğer yaygın eğitim kurumlarında tanıtılacak.

HEMBA platformuna, su kaynaklarının korunması, su kayıplarının azaltılması ve tasarruf bilincinin geliştirilmesine yönelik dijital eğitim içerikleri de eklenecek. Sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması amacıyla atıkların azaltılması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm süreçlerine ilişkin farkındalık çalışmaları yürütülecek. Kurumlarda çevre yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında yer alacak.