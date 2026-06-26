Huawei, Intersolar Europe 2026 fuarında 'Her Işığı En İyi Şekilde Değerlendirmek' temalı '2026 Huawei FusionSolar Strateji ve Yeni Ürün Tanıtımı' etkinliğini düzenledi.

PRNewswire / MÜNİH (İGFA) - Huawei, ESS çözüm markasının LUNA'dan LUTERRA'ya resmi olarak güncellendiğini duyurdu ve yeni nesil Akıllı Dizi Şebeke Oluşturucu ESS Platformu LUTERRA'yı piyasaya sürdü. Platform, 1000 V AC gerilimi desteklemekte ve sektörün en yüksek dizi kapasitesi olan 12,5 MW/50 MWh'yi sunmaktadır.

ŞEBEKE OLUŞTURMA VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK SENARYO TEMELLİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRME

Huawei Digital Power'ın Akıllı PV ve ESS Ürün Grubu Başkanı Steven Zhou, 'Şebeke Oluşturma ve Akıllı Bir Geleceğe Güç Sağlamak, Yenilenebilir Enerji Devrimini İlerletmek' başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Zhou, 'Gelecekteki fotovoltaik (PV) ve enerji depolama sistemi (ESS) ürünleri, şebekeyi destekleyen varlıklara dönüşmelidir. Geleceğe dönük esneklik, şebeke oluşturma yeteneği ve akıllı özellikler vazgeçilmez hale gelecektir. Huawei, güç elektroniği ve dijital teknolojiler alanındaki araştırmalara her zaman büyük önem vermiştir. Sürekli yenilikler gerçekleştiriyor ve şebeke oluşturma, yapay zeka ile tüm yaşam döngüsü boyunca güvenlik ve güvenilirlik alanlarında sektör lideri bir uzmanlık geliştiriyoruz. Bu temel yetkinlik, tüm senaryolara uygun Akıllı PV ve ESS çözümlerimizi güçlendirerek, yenilenebilir enerji kullanımının yüksek olduğu durumlarda şebeke istikrarını pekiştirirken müşterilerimize azami değer sunmamızı sağlayacaktır' dedi.

LUTERRA, BEŞ TEKNOLOJİK ATILIMLA SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR BELİRLİYOR

Huawei Digital Power'ın Akıllı ESS İş Birimi Başkanı Steve Zheng, 'Daha Yüksek Getiri için E-volving' başlıklı bir açılış konuşması yaptı ve yeni nesil Akıllı String şebeke oluşturma ESS platformu LUTERRA'yı resmen piyasaya sundu. Zheng, 'Huawei LUTERRA, tek bir kabinden dizilere maksimum enerji yoğunluğu sağlama konusunda büyük bir atılımı temsil ediyor. Dört temel değeri barındırmaktadır: optimum yatırım, daha yüksek getiri, tesis düzeyinde şebeke oluşturma ve C2G güvenliği; tüm bunlar, yeni güç sistemleri için ESS kurmak isteyen müşteriler açısından bu ürünü mükemmel bir seçenek haline getirmektedir' dedi.

LUTERRA, güç elektroniği alanındaki beş teknolojik atılım ve yenilikçi mimarisiyle sektörde yeni standartlar belirliyor.

Öncü niteliğindeki 1000 Vac akıllı dizi mimarisi , pil tutarlılığını artırır. En yeni Huawei 1000 Vac SiC modülleri, dönüşüm verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

, pil tutarlılığını artırır. En yeni Huawei 1000 Vac SiC modülleri, dönüşüm verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Öncü 'through-busbar' mimarisi , kurulum, kapasite artırımı ve kablo bağlantılarını basitleştirerek teslimat süresini kısaltır ve arazi kaynaklarından tasarruf sağlar.

, kurulum, kapasite artırımı ve kablo bağlantılarını basitleştirerek teslimat süresini kısaltır ve arazi kaynaklarından tasarruf sağlar. Öncü niteliğindeki akıllı dağıtımlı soğutma sistemi , ısı dağılım alanını %100 artırarak fan hızını düşürür ve gürültüyü yaklaşık %40 azaltır.

, ısı dağılım alanını %100 artırarak fan hızını düşürür ve gürültüyü yaklaşık %40 azaltır. Önde gelen tesis düzeyinde şebeke oluşturma özelliği olan , on milyonlarca cihaz için senkron şebeke oluşturmayı ve şebeke gücündeki değişikliklere kendiliğinden uyum sağlamayı mümkün kılar.

, on milyonlarca cihaz için senkron şebeke oluşturmayı ve şebeke gücündeki değişikliklere kendiliğinden uyum sağlamayı mümkün kılar. Eşsiz bir dijital ikiz platformu ile en son dijital ve yapay zeka teknolojilerine dayanan bu çözüm, daha doğru SOE ve SOP tahminleri sunarak, elektrik ticareti için güvenilir dijital destek sağlar ve tüm yaşam döngüsü boyunca elde edilen getirileri önemli ölçüde artırır.

LUTERRA, dört temel değerle enerji dönüşümünün yeni bir geleceğine öncülük etmek üzere tasarlanmıştır:

Optimum yatırım : Hızlı teslimat ve daha düşük maliyetler sayesinde yüksek getiri elde edilmektedir. Örneğin, 1 GWh kapasiteli bir ESS tesisi için, inşaattan devreye almaya kadar geçen süre yaklaşık %30 oranında kısaltılabilir. BOP, %20'den fazla bir oranda azaltılabilir.

: Hızlı teslimat ve daha düşük maliyetler sayesinde yüksek getiri elde edilmektedir. Örneğin, 1 GWh kapasiteli bir ESS tesisi için, inşaattan devreye almaya kadar geçen süre yaklaşık %30 oranında kısaltılabilir. BOP, %20'den fazla bir oranda azaltılabilir. Daha yüksek getiri : RTE, kullanılabilirlik, tutarlılık ve SOC doğruluğunu sürekli olarak iyileştirerek, ESS tüm yaşam döngüsü boyunca daha yüksek enerji verimi sağlayabilir ve böylece daha yüksek getiri elde edebilir.

: RTE, kullanılabilirlik, tutarlılık ve SOC doğruluğunu sürekli olarak iyileştirerek, ESS tüm yaşam döngüsü boyunca daha yüksek enerji verimi sağlayabilir ve böylece daha yüksek getiri elde edebilir. Tesis düzeyinde şebeke oluşturma : Kısa devre seviyesi, geniş bantlı salınım sönümleme, atalet tepkisi, birincil frekans regülasyonu, karartma başlangıcı ve şebekeye bağlı/bağlantısız geçiş dahil olmak üzere altı adet santral düzeyinde şebeke oluşturma yeteneği, daha yüksek getiri potansiyelini ortaya çıkarır.

: Kısa devre seviyesi, geniş bantlı salınım sönümleme, atalet tepkisi, birincil frekans regülasyonu, karartma başlangıcı ve şebekeye bağlı/bağlantısız geçiş dahil olmak üzere altı adet santral düzeyinde şebeke oluşturma yeteneği, daha yüksek getiri potansiyelini ortaya çıkarır. C2G güvenliği: Huawei'nin C2G güvenlik teknolojisi, şebeke oluşturma özelliğine sahip ESS'lerin C Bölgesi güvenlik standardını karşılamasını sağlamıştır; bu da R-Map'te riskin 1 milyonda 1'den az olduğu anlamına gelmektedir.

HUAWEİ'NİN YENİ KONUT TİPİ GÜNEŞ ENERJİSİ VE ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ ÜRÜNÜ LUTERRA S2 TANITILDI

Huawei Digital Power'ın Konut Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Sistemleri (ESS) İş Birimi Başkanı Sun Power, bir açılış konuşması yaptı ve Huawei'nin yeni konut güneş enerjisi ve ESS ürünü LUTERRA S2'yi tanıttı. Sun, 'İnovasyon asla durmaz. Huawei'nin konutlara yönelik fotovoltaik (PV) ve enerji depolama sistemi (ESS) çözümleri, dünya çapında 4,3 milyondan fazla aileye enerji sağlıyor. 'Akıllı Ev Enerjisinde En Üst Düzey' vizyonuyla, yeni nesil ürün ve uygulama deneyimi akıllı ev enerjisi alanında öncülük edecek ve kullanıcılara en üst düzeyde deneyim, en üst düzeyde zeka ve en üst düzeyde güvenlik sunacaktır.' dedi.

HUAWEİ DİJİTAL GÜÇ HİZMETİ STRATEJİSİNİN LANSMANI

Etkinliğin sonunda, Huawei Digital Power Teknik Hizmet ve Operasyon Departmanı Başkanı Allen Zeng, 13 yıllık sektör lideri küresel hizmet deneyimine dayanan ve üstün performansla öngörülebilir getiriler sağlamayı ve tesisin tüm yaşam döngüsü boyunca değerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Huawei Digital Power Hizmet Stratejisi'ni tanıttı. Zeng, 'Huawei Digital Power, tesisin tüm yaşam döngüsü boyunca müşteriler ve iş ortaklarıyla omuz omuza yürüyecektir. Profesyonel hizmet sektörü ile küresel hizmet kapasitelerini bir araya getiren yeni sistemden ve Huawei AI Assistant ile EasyBuy gibi yeni platformlardan yararlanarak, tesisler için planlama, inşaat, bakım, optimizasyon ve işletme alanlarında sürekli olarak değer yaratmaya devam edeceğiz.' dedi.