Teknolojiyi insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürmek için adımlar atan Türk Telekom, bu misyon ile sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) kurulumu için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile bağlantı anlaşması imzaladı. Türk Telekom Grubu’nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15’ine karşılık gelen kapasiteye sahip GES’in temelleri 2025’in ilk aylarında atılacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarımıza devam ederken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Ülkemizin birçok noktasında akıllı yaşama dair sunduğumuz dijital dönüşüm çözümleriyle enerji tasarrufuna katkı sağlarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması yönünde öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom Grubu’nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15’ine karşılık gelen kapasiteye sahip GES projemiz ile yeşil dönüşüme liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Farklı şehirlerde hayata geçireceğimiz GES projelerimiz, ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla, ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"GES yatırımlarımız ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem taşıyor"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarımıza hayatın her alanında ve memleketin dört bir yanında devam ediyoruz. Yarının dünyasını tasarlayan teknolojilere odaklanırken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz.

Farklı şehirlerde gerçekleştireceğimiz GES yatırımlarımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla, ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.