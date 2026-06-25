İnsansız hava sistemlerinde dünya lideri şirket, MQ-9B tedarikini kolaylaştıran güncellemelere yatırım yapıyor.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), şirketin daha yeni modeli olan MQ-9B SkyGuardian® ve SeaGuardian® uzaktan kumandalı hava araçlarını uçurabilmek için Block 30 Yer Kontrol İstasyonlarını (Ground Control Station - GCS) uyarlamak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu yükseltmeler tamamlandığında, başlangıçta MQ-9A Reaper® platformunu uçurmak üzere tasarlanmış olan Block 30 sisteminin mevcut kullanıcıları, mevcut ekipmanlarını koruyarak daha gelişmiş uçakları da kullanabilecektir.

Mevcut kullanıcılar arasında ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Piyadeleri, İtalya Hava Kuvvetleri, Fransa Hava Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri, İspanya Hava Kuvvetleri ve Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri yer almaktadır.

GA-ASI, MQ-9B platformunu kendi iç araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla geliştirmiştir. Yeni ve daha gelişmiş bu uçak, daha güçlü bir Yer Kontrol İstasyonu gerektirmiştir. Block 30 GCS üzerinde yürütülen mevcut çalışmalar sayesinde, halihazırda ekipman stokuna sahip potansiyel kullanıcıların MQ-9B platformunu işletmek için yeni bir yer kontrol ekipmanı satın almalarına gerek kalmayacaktır.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'Müşterilerimize uçaklarımızın en yetenekli modelini sunmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz ve bu model MQ-9B'dir. Ayrıca kendi iç Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde, mevcut müşterilerimiz için GCS sistemini uyarlayarak MQ-9B'yi daha düşük edinim maliyetiyle sunabileceğimizi biliyoruz' dedi.

Şirketin Block 30 yükseltme çalışmaları, MQ-9B operasyonu için veri bağlantısı (datalink) kabiliyetine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, MQ-9B'nin iletişim ve telemetri sisteminin temelini oluşturan GA Interface Multiplexor Encryptor adlı yeni bir veri bağlantı ünitesi kurulmaktadır. Donanım değişikliklerine ek olarak, yazılım da MQ-9B'nin kendine özgü kabiliyetleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmektedir.

Block 30 üzerinde yapılan bu değişikliklerin ardından, Yer Kontrol İstasyonu hem MQ-9A hem de MQ-9B platformlarını uçurabilecek ve iki sistem arasında kolayca geçiş yapılabilecektir.

GA-ASI, genişletilmiş Block 30 sisteminin uçuş testlerine bu yılın sonuna kadar başlamayı planlamaktadır.

GA-ASI HAKKINDA

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen insansız hava sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyondan fazla uçuş saatine ulaşan Predator® serisi, 30 yılı aşkın süredir operasyonlarda yer almakta olup MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® platformlarını içermektedir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık sağlayan ve hızlı müdahale imkânı sunan uzun süreli, çok görevli çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.