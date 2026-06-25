MSB, TSK'nın modernizasyon çalışmaları kapsamında TAYFUN Blok-2 ve anti-dron mühimmatı gibi yerli projelerin kabul ve test süreçlerinin tamamlandığını, yıl sonuna kadar iki C-130J uçağının envantere alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) modernizasyon çalışmalarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisiyle yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2235'inci yılı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda düzenlenen toplantıda yapılan açıklamada, TSK'nın ileri teknoloji sistemlerle donatılması ve caydırıcı gücünün artırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli miktarlarda; TAYFUN Blok-2 Füzesi, Silah Taşıyıcı Araç, Karayel Karinalı Bot Sistemi, Doğal Afet Kurtarma Araç ve Malzemeleri için muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- TAYFUN Blok-2 Füzesi,

- Silah Taşıyıcı Araç,

- Karayel Karinalı Bot Sistemi ile

- Doğal Afet Kurtarma Araç ve Malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7l3gpCLx0H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2026

Anti-dron mühimmatında ise testler başarıyla tamamlandığının altı çizilen açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen ve mevcut silah sistemleriyle kullanılabilen 7,62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatının test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Söz konusu mühimmatın, mini ve mikro insansız hava araçları ile kamikaze dronlara karşı personelin hava savunma kabiliyetine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca MKE tarafından çeşitli adet ve çaplarda silah ile mühimmat teslimatlarının da tamamlandığı aktarıldı.

C-130J UÇAK TEDARİKİ SÜRÜYOR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecine ilişkin de bilgi veren Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, planlamaların takvim doğrultusunda devam ettiğini açıkladı.

Buna göre, yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere alınmasının hedeflendiği, kalan uçakların teslimatlarının ise belirlenen tedarik programı kapsamında aşamalı olarak gerçekleştirileceği duyurdu. Aktürk, bakanlık olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyon çalışmalarının yerli ve millî imkânlarla sürdürüldüğünü kaydetti.