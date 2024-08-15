Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaya kaldırımlarının işgalini önlemek için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde kaldırımlara park etmiş 48 motosiklete cezai işlem uygulandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, trafik polisleri ile birlikte denetim yaptı. Kaldırımların işgaline yönelik yapılan denetim İbrahim Gökçen Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapıldı. Birçok noktada motosiklet park alanı olmasına rağmen keyfi olarak kaldırımlara motosikletlerini park eden ve vatandaşların geçişlerine engel olan 48 motosiklete ceza yazıldı.

4 motosiklet de trafikten men edildi. Motosiklet sürücülerinin araçlarını motosikletler için belirlenen park alanlarına bırakmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Yapılan denetimler da ayrıca motosiklet park alanlarına bırakılan araçlara yönelik de uyarılarda bulunuldu. Trafik zabıta ekipleri denetimlerin süreceğinin bilgisini verdi.