Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

BİLECİK (İGFA) - Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin üçüncü gün ve kapanış programı, Söğüt Tören Alanı'nda gerçekleştirildi.

Şenliklerin kapanış programına katılmak üzere Söğüt'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından karşılandı.

Programa protokol üyeleri ile Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen Yörük ve Türkmenler katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de hazır bulunduğu şenlikler kapsamında Bakan Gürlek, Vali Sözer ve beraberindeki protokol heyetiyle birlikte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe ziyaretinde dualar edilerek Ertuğrul Gazi'nin hatırası yad edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt'te 745 yıldır yaşatıldığı belirtilen birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun şenliklerle bir kez daha güçlü şekilde hissedildiğini vurguladı. Vali Sözer, Ertuğrul Gazi'nin emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, devletimize ve mukaddes değerlerimize sonsuza kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

Yörük ve Türkmenlerin buluşma noktası olan şenlikler, çeşitli etkinliklerin ardından düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.

#Canlı | 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri | Bilecik https://t.co/q9PW6aI9x7 — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 13, 2026