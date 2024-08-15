İnegöl Belediyesi Hamamlı kırsal mahallesinde altyapısı tamamlanan 7 sokakta parke taş kaplama çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yapım çalışmalarına devam ediyor. Özellikle altyapısı tamamlanan mahallelerde sokakların parke taşla kaplanması çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda son olarak Hamamlı kırsal mahallesinde 7 sokakta 3500 m2 parke taş uygulaması için çalışmalar başladı.

HİZMET DEVAM EDİYOR

Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, dün beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara ilişkin bilgi de veren Ateş, “Mart ayında bir seçim yaşadık. Vatandaşlarımızın 5 yıllık dönem için yeniden Belediye Başkanımız Alper Taban Başkanlığında bizleri görevlendirmesiyle, hizmetlerimizi kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Bu bağlamda kırsal mahallelerimizde de altyapısı tamamlanan sokaklarda parke taş kaplamalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yazın toz kışın çamur şikayetlerini bitirmek ve bu sıkıntılardan kurtarmak adına tüm imkanlarımızla sahadayız. Bugün de Hamamlı Mahallemizde altyapıları tamamlanmış sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından parke taşı uygulamalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

ALİNUR AKTAŞ’A TEŞEKKÜR

Hamamlı mahallesinde 7 sokakta toplamda 3500 m2 parke taş uygulaması yapıldığını da hatırlatan Ateş, “Bu çalışmada önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın da önemli bir izi var. Uygulamasını yaptığımız parke taşlarımız seçim öncesinde Alinur Aktaş Başkanımızın olurlarıyla Büyükşehir Belediyemizin verdiği malzemeler. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak işçiliğini yaparak bu hizmeti mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkürlerimi iletiyorum. Yine bu şekilde daha evvel taşları temin edilen ve uygulamayı bekleyen birkaç mahallemiz var. Bunları da en kısa zamanda tamamlayacağız” diye konuştu.