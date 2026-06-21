Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresince sınav merkezleri önünde su ve limonata ikramında bulunarak üniversite adaylarının ve ailelerinin yanında oldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite adaylarını yalnız bırakmadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla sınav merkezleri önünde öğrencilere ve ailelerine su ile limonata ikram edildi.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) boyunca kent genelinde çeşitli noktalarda görev yapan ekipler, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda adayların yanında yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa Lisesi, Muradiye ve Bozköy kampüs girişleri ile Fatih Anadolu Lisesi önünde kurulan stantlarda su ve limonata dağıtımı gerçekleştirdi. Sınav heyecanı yaşayan öğrencilere ve okul bahçelerinde heyecanla bekleyen ailelerine yapılan ikramlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.