Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle şehit yakınları ve gazilere sinema biletlerinde yüzde 50'ye kadar indirim uygulanabilmesinin önü açıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, düzenlemenin şehit aileleri ve gaziler adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sinema salonlarında uygulanabilecek indirimli bilet türleri yeniden düzenlenirken, şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli bir avantaj da getirildi.

Yönetmeliğe göre sinema salonu işletmecilerince belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden şehit yakınları ve gazilere yüzde 50'ye kadar indirim uygulanabilecek.

Düzenleme kapsamında engelliler, şehit yakınları ve gaziler, sabah seansı bileti kullanıcıları, kurum bileti ve izleyici özel bileti sahipleri için tam bilet ücretinde yüzde 50'ye kadar indirim yapılabilecek. Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri vatandaşlar ve bazı kamu meslek grupları için ise yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek.

Söz konusu yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Dernek açıklamasında, indirimli bilet uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemelerin yürürlüğe girdiği belirtilerek, şehit yakınları ve gaziler için tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 50'ye kadar indirim uygulanabilmesinin önünün açıldığı ifade edildi. Açıklamada, 'düzenlemenin aziz şehitlerin kıymetli emanetleri ile kahraman gazilerimiz adına hayırlı olması temenni edildi.