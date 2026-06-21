İstanbul Maltepe'de açılan 'Babalar Günü El Emeği Pazarı', ilçe sakinlerinin ve yerel üreticilerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. El emeği pazarına katılan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, yerel üreticilere destek olurken talep ve sorunlarıyla da yakından ilgilendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, yerel üretimi canlandırmak, kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak ve el emeği ürünleri görünür kılmak adına örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşan Babalar Günü öncesinde vatandaşlara zengin ve özgün hediye alternatifleri sunmak amacıyla Süreyya Plajı, Bakireler Anıtı önünde kurulan 'Babalar Günü El Emeği Pazarı', ilçede büyük bir coşku ve memnuniyetle karşılandı.

Açıldığı ilk andan itibaren Maltepelilerin uğrak yeri haline gelen özel pazarı, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut birlikte ziyaret etti.

BAŞKAN KÖYMEN STANTLARI TEK TEK GEZDİ

Açılan stantları tek tek gezerek sergilenen el emeği göz nuru ürünleri büyük bir dikkatle inceleyen Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, üreticilerle uzun süre sohbet etti. El emeği üretim süreçleri, ürünlerin tasarım hikâyeleri ve karşılaşılan ihtiyaçlar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Köymen, üreticilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yerel üreticilerin desteklenmesinin belediyecilik vizyonlarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Köymen, 'Maltepe'de üretilen her bir emeğin, her bir göz nurunun hak ettiği değeri bulması ve görünür olması bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımız buradan alışveriş yaparken sadece sevdiklerine özgün hediyeler seçmekle kalmıyor, aynı zamanda ilçemizdeki yerel üretimi ve ekonomik döngüyü doğrudan desteklemiş oluyorlar.' dedi.

ÜRETİCİLERDEN KÖYMEN'E TEŞEKKÜR

Etkinlik alanında sadece üreticilerle değil, alışverişe gelen yüzlerce Maltepeli vatandaşla da bir araya gelen Başkan Esin Köymen ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik talep, öneri ve teşekkürlerini tek tek dinleyip notlar alan Başkan Köymen, katılımcı yönetim anlayışının gereği olarak her fırsatta sahada olacaklarını dile getirdi.

Renkli ve samimi görüntülere sahne olan ziyarette, üreticiler ve vatandaşlar kendilerine sağlanan bu imkânlardan ötürü Belediye Başkanı Köymen'e ve ekibine memnuniyetlerini ileterek teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmeyen Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen Maltepelilerle bol bol anı fotoğrafı çektirdi.