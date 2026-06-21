Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu yıl 130 farklı branşta toplam 14 bin 651 başvuru alarak hizmet veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) yılsonu sergisine katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen SAMEK kursları yılsonu sergisine katıldı.

Programda kursiyerlerin heyecanına ortak olan Başkan Alemdar, 'Doğayı yalnızca tüketilen bir kaynak olarak değil aynı zamanda ilham veren, besleyen ve yaşamın temel kaynağı olarak görmek, bugün burada sergilenen eserlerin ortak mesajıdır. İnşallah bizler de üretmenin ve sanatın birleştirici gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, büyükşehir bürokratları, meclis üyeleri, eğitmenler, kursiyerler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİNLERCE ESERLE MUHTEŞEM FİNAL

Kursiyerler tarafından üretilen el emeği, göz nuru birbirinden kıymetli bin 800'e yakın eser, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) muhteşem bir final yaptı. El sanatlarından tekstile, ahşap boyamadan takı tasarımına kadar birçok farklı branşta hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

'DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sergi açılış sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, 'Kursiyerlerimiz, eğitmenlerimizin rehberliğinde doğadan ilham alarak üretmiş, kimi zaman bir yaprağın damarında, kimi zaman toprağın dokusunda, kimi zaman da suyun akışında sanata dönüşen bir hikâye ortaya koymuşlardır. Bu yönüyle sergimiz, 'Doğanın Sanatla Dönüşümü' temasını güçlü bir şekilde yansıtıyor. Doğayı yalnızca tüketilen bir kaynak olarak değil aynı zamanda ilham veren, besleyen ve yaşamın temel kaynağı olarak görmek, bugün burada sergilenen eserlerin ortak mesajıdır. İnşallah bizler de üretmenin ve sanatın birleştirici gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

'KURSİYERLERİMİZ TEBRİK EDİYORUM'

Başkan Alemdar, 'SAMEK, kuruluşundan bu yana yüz binlerce vatandaşımızın sanat ve zanaat alanlarında kendini geliştirdiği, ürettiğiyle ekonomik kazanç elde ettiği ve verimli zaman geçirdiği önemli bir eğitim merkezi olmuştur. Elbette bu tablo büyük bir emeğin, güçlü bir organizasyonun ve üretime duyulan inancın somut bir göstergesidir. Ben tekrar tüm kursiyerlerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum' şeklinde konuştu.

'SERGİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Serginin açılışında kısa bir konuşma yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, 'Böylesine güzel ve özel bir sergi için tüm kursiyerleri tebrik ediyorum. SAMEK Yıl Sonu sergisinin hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

'KENDİMİZE OLAN ÖZGÜVENİ YENİDEN KAZANIYORUZ'

Program konuşan Karasu SAMEK Mutfak Atölyesi kursiyeri Esra Zambak, 'Benim için bu, aslında yarım kalan bir hikâyeyi tamamlamak demek. Çünkü bizim okuduğumuz dönemde bir meslek edinmek kolay değildi. İmkânlar oldukça kısıtlıydı ve ben de maalesef bu imkânsızlıkların mağdurlarından biriydim. Ta ki SAMEK ile tanışana kadar. Burada aldığımız eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bu eğitimler sayesinde hem bilgi ve becerilerimizi geliştiriyor hem de kendimize olan özgüvenimizi yeniden kazanıyoruz. Kazandığımız bu özgüvenle istediğimiz alanda rahatlıkla iş hayatına atılabiliyoruz. Ayrıca burada aldığımız belgeler sayesinde kendi iş yerimizi açabiliyor ya da evden butik çalışmalar yaparak aile bütçemize katkıda bulunabiliyoruz' dedi.

'DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İÇİNDE GEÇEN BİR YIL OLDU'

Arifiye SAMEK Ahşap Boyama Atölyesi kursiyeri Ömriye Aksoy ise, 'Gerçekten çok verimli, çok eğlenceli ve dayanışma ile yardımlaşma içinde geçen bir yıl oldu. Bu süreçte birbirinden güzel ürünler ürettik. Hepsini büyük bir heyecan, sevgi ve edindiğimiz deneyimlerle ortaya çıkardık. Hem yeni şeyler öğrendiğimiz hem de çok güzel dostluklar kurduğumuz, son derece verimli bir yıl geçirdik' ifadelerini kullandı.

Katılımcılara çiçek hediyesinin gerçekleştirildiği programda kursiyerlere katılım sertifikası takdim edilerek günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.