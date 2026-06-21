Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yoga Günü kapsamında Çamlık Kent Ormanı'nda muhteşem bir etkinliğe imza attı. Yeşilin ve huzurun kalbinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaparak hem bedenlerini esnetti hem de zihinlerini şehrin stresinden arındırdı. Denizli Bü

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve tüm dünyada farkındalık oluşturan Dünya Yoga Günü etkinliği, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çamlık Kent Ormanı'nın eşsiz doğal atmosferinde ve gölet kenarında düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan spor kurslarına devam eden kadın kursiyerlerin yanı sıra, sağlıklı yaşama adım atmak isteyen ve yogaya ilgi duyan yüzlerce vatandaş katıldı.

Geçtiğimiz yıl büyük beğeni toplayan organizasyonun ardından, bu yıl katılım talebinin katlanarak artmasıyla Çamlık Kent Ormanı adeta bir huzur alanına dönüştü.



YÜZLERCE KİŞİ DOĞANIN RİTMİNE AYAK UYDURDU



Kuş sesleri ve temiz hava eşliğinde, alanında uzman yoga eğitmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen toplu yoga seansında renkli görüntüler sahneye çıktı. Katılımcılar; doğru nefes teknikleri, yoga duruşları ve meditasyon uygulamalarıyla zihinsel farkındalık deneyimi yaşadı.

Yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca Denizlililer, doğanın kalbinde içsel bir yolculuğa çıkarak haftanın yorgunluğunu geride bıraktı.



BÜYÜKŞEHİR İLE SAĞLIKLI YAŞAMA TAM DESTEK



Etkinlik sonunda organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kendilerini doğayla, sağlıkla ve huzurla buluşturan bu vizyoner etkinlik için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.