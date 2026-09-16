Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yürüttüğü 360 metre uzunluğundaki dere ıslahı çalışmasını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen ve 46 blokta 1.097 konutun inşa edildiği bölgede tamamlanan çalışmayla taşkın risklerine karşı daha güvenli ve dirençli bir altyapı oluşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Cedit Mahallesi'nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmalarına altyapı yatırımlarıyla katkı sunan İSU Genel Müdürlüğü, bölgedeki 360 metre uzunluğundaki dere hattında yürüttüğü ıslah çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmayla dere yatağının su taşıma kapasitesi ve güvenliği artırılarak özellikle yoğun yağışlarda oluşabilecek taşkın risklerine karşı önlem alındı. Yağış sularının kontrollü ve güvenli şekilde tahliyesini sağlayacak ıslah çalışmasıyla yeni yerleşim alanlarının altyapısı da güçlendirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME GÜÇLÜ ALTYAPI DESTEĞİ

Eski yapı stokunun yenilendiği ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni konutların inşa edildiği Cedit Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm süreci altyapı yatırımlarıyla birlikte yürütülüyor. İSU tarafından tamamlanan dere ıslahı çalışmasıyla bölgenin yeni yerleşim dokusuna uygun, uzun yıllar hizmet verecek güvenli bir altyapı oluşturuldu. Üstyapı yatırımlarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmayla yeni yaşam alanlarının taşkın risklerine karşı korunması sağlanırken kentsel dönüşümün altyapı boyutu da güçlendirildi.

CEDİT'İN GELECEĞİNE GÜVENLİ ALTYAPI

Kent genelinde taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik dere ıslahı ve yağmur suyu yatırımlarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, tamamladığı çalışmalarla değişen iklim koşullarına karşı daha dirençli altyapı sistemleri geliştiriyor. Cedit Mahallesi'nde tamamlanan 360 metrelik dere ıslahıyla bölgenin yağışlara karşı güvenliği artırılırken modern şehircilik anlayışına uygun, sürdürülebilir ve dirençli bir altyapı sağlandı.