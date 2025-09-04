Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim döneminde binlerce öğrenciye barınmadan kırtasiyeye, sınav hazırlığından çamaşırhaneye kadar kapsamlı destek sunuyor.MANİSA (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde ilkokuldan üniversiteye kadar binlerce öğrenciye yönelik kapsamlı sosyal destek projelerini hayata geçiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin yaşam kalitesini artırma hedefiyle hazırlanan projeler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı bir dönemde, Manisa Büyükşehir Belediyesi üniversite düzeyinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için misafirhane projesi başlattı. Çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen misafirhanenin Eylül sonuna kadar açılması hedefleniyor.

15 BİN ÖĞRENCİYE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE MALZEMESİ

İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki 15 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak. Ayrıca üniversite kampüsleri ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için hafta içi her gün 3 bin kişilik sabah çorbası ikram edilecek. Aylık toplamda 60 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN NAKDİ VE NAKLİYE DESTEKLERİ

Manisa’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına aylık 1.000 TL eğitim desteği verilecek. Bu destekten 5 bin öğrenci yararlanacak. Ayrıca şehir dışına taşınan öğrencilerin nakliye ücretleri karşılanacak, Manisa’ya gelen öğrenciler için ise taşınma hizmeti belediye tarafından sağlanacak.

ÇAMAŞIRHANE VE EĞİTİM KAFE GELİYOR

Üniversite öğrencileri için planlanan çamaşırhane ve eğitim kafe hizmetiyle; çamaşır yıkama, bilgisayar ve internet erişimi, çıktı alma ve ikram hizmetleri sunulacak.

KREŞ SAYISI 6’YA YÜKSELECEK

Mevcut 4 kreşte 250 çocuğun eğitim aldığı Çocuk Eğitim Merkezleri’ne 2026 yılında 2 yeni kreş daha eklenecek. Böylece toplam öğrenci sayısı 400’e ulaşacak.

OKULLARA SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ

Manisa’daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi desteği sağlanacak. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol topları, badminton setleri, kale, pota, voleybol filesi ve antrenman ekipmanları dağıtılacak.

16 BİN ÖĞRENCİ ÇKSM’LERDEN FAYDALANACAK

Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM) bünyesinde 4-12 yaş arası çocuklara 20 merkezde, 20 farklı branşta eğitim verilecek. Bu merkezlerden yaklaşık 16 bin öğrenci faydalanacak.

7 BİN ÖĞRENCİ SINAVLARA HAZIRLIK EĞİTİMLERİNDEN YARARLANACAK

MABEM ve online eğitim destekleriyle LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan 7 bin öğrenciye eğitim verilecek. Ayrıca 17 MABEM noktasında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacak.

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI İLE KONSERVATUAR EĞİTİMLERİ DE OLACAK

Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (MASMEK) ile 3 bin öğrenciye sertifikalı meslek eğitimi verilecek. Konservatuar bünyesinde tiyatro ve müzik alanında eğitimler sunulacak. Ayrıca Manisa Gençlik Senfoni Orkestrası çalışmaları da devam edecek.

“TÜM GÜCÜMÜZ VE İMKANLARIMIZLA GENÇLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitim destekleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm gücümüz ve imkânlarımızla gençlerimizi destekleyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için gerçekleştirdiğimiz destekleri her geçen yıl daha da artırarak onların yanında olacağız.”