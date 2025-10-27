Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Veri Devrimi' olarak nitelendirilen Manisa Açık Veri Portalı'nı vatandaşların kullanımına sundu. Portal ile vatandaşlar, araştırmacılar, girişimciler ve karar alıcılar kamu kurumlarına ait verilere ücretsiz ve güvenilir şekilde erişebilecek.

MANİSA (İGFA) - Vatandaşların istedikleri bilgiye her an ulaşabilmeleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden 'Açık Veri Portalı'nı hizmete sundu. Vatandaşlar portal ile güvenli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

İnsan ve çevre odaklı, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü ve sürdürülebilir Manisa vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği Açık Veri Portalı ile şehirde iş birliği ve ortak karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Akıllı Şehirler için hayati öneme sahip olan 'açık' ve 'büyük' veri; hareketlilik, günlük yaşam, eğitim, kültür sanat, çevre, sağlık, enerji, ekonomi, altyapı, bilgi teknolojileri, yönetişim (birlikte ve etkileşerek yönetim), dijital dönüşüm, afet ve acil durum yönetimi gibi alanlarda vatandaşlara, uygulama geliştiricilerine, girişimcilere, araştırmacılara ve karar alıcılara büyük fırsatlar sunuyor.

Ulusal ve uluslararası strateji hedefleri doğrultusunda yerel ihtiyaçlara cevap vermek, şehirde yeniliği kolaylaştırmak, hizmetleri görünür kılmak ve şehri birlikte yönetme kapasitesini güçlendirmek için kurulan Manisa Açık Veri Portalı; bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın ücretsiz ve özgürce kullanılabilecek. Portal; güvenilir, erişilebilir, güncel, yasal, teknik ve şematik olarak açık, katılımcılığı esas alan, paydaş odaklı ve işbirlikçi, inovasyon odaklı, kurumsal temelleri olan bir açık bir veri kaynağı olarak hizmet verecek. Şehirde katılımcılığı, kentsel farkındalığı, bilgi şeffaflığını güçlendirecek.

'TÜM VERİLERE GÜVENLİ ULAŞABİLECEKLER'

Şeffaf bir yönetim anlayışını kendilerine görev seçtiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Vatandaşlarımızın her türlü veriye istedikleri zaman ulaşabilmeleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden 'Açık Veri Portalı' hizmetini kullanıma açtık. Vatandaşlarımız bu portal üzerinden Manisa ile ilgili istedikleri tüm verilere ulaşabilecekler. Araştırma yapacak bilim insanları, karar alıcı konumundaki yöneticiler, kamu kurumlarına verilere ücretsiz ve güvenilir bir şekilde ulaşabilecekler. Her alanda olduğu gibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

