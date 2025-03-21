UNESCO’nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreni ile başladı.MANİSA (İGFA) - Baharın müjdecisi Nevruz’un simgelerinin canlandırıldığı programda, geleneksel kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, 41 çeşit baharatın karılmasıyla mesir macunu hazırlandı.

Bu yıl 485’inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında tonlarca mesir macunu, 27 Nisan Pazar günü Sultan Camii’nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak.

Nevruz’un barışın, dayanışmanın ve birlikteliğin bayramı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, “Binlerce yıllık kültürümüzün, geleneklerimizin ve ortak mirasımızın bizlere armağan ettiği bu özel gün, yalnızca baharın gelişini değil aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun ve birlikte yaşama irademizin de güçlenmesini simgeliyor. Bizler de bu güzel şehrin mirasına sahip çıkarak, her türlü ayrışmayı bir kenara bırakıp, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmeye, bu noktada adımlar atmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAHARIN MÜJDECİSİ NEVRUZ KUTLANDI

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programda protokol üyeleri Nevruz’un simgesi haline gelen renkli yumurtaları birbirleriyle tokuşturarak kırmaya çalıştı. Ardından örste demir dövüldü, nevruz ateşi üzerinden atlandı. Sonrasında vatandaşlara fidan dağıtımında bulunuldu.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin, en önemli ritüellerinden biri olan karma töreni de gerçekleştirildi. Karma töreni öncesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi’yi temsil eden oyuncuların eşliğinde protokol üyeleri Manisalıları selamlayarak, Sultan Camii Külliyesi içerisinde yer alan Şifahane’nin önüne kadar yürüdü.

Mesir ilahisinin okunmasıyla başlayan karma töreninde, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile Manisa Valisi Vahdettin Özkan birer konuşma yaptı. Vali Özkan, “Manisa, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bu toprakların kültürel ve tarihi dokusunun yansımasıdır. Mesir macunu, bu şehrin kadim ruhunu, halkının misafirperverliğini ve sevgisini tüm dünyaya tanıtma fırsatıdır” diye konuştu.