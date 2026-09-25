Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Gölcük Alışveriş Festivali'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Bando eşliğinde düzenlenen renkli kortej yürüyüşüyle start alan Gölcük Alışveriş Festivali, ilçeye adeta bayram havası getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent esnafına destek veren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Gölcük Alışveriş Festivali, ilçe esnafı ile vatandaşları bir araya getirdi. Gölcük'te ilk kez gerçekleştirilen festivalin resmi açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BANDO EŞLİĞİNDE FESTİVAL KORTEJİ

Festivalin resmi açılışı 19 Mayıs Caddesi girişinden başlayan kortej yürüyüşüyle yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, vatandaşların yoğun ilgisiyle Anıtpark Meydanı'na ulaştı. Burada gerçekleştirilen açılış programının ardından protokol üyeleri festival alanındaki esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Programda ilk olarak konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Renkli bir festival ilk kez ilçemizde gerçekleştiriliyor. Festivalimizin vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu ve kazançlı olmasını diliyorum' dedi. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, 'Bu sene Gölcük'te çok sayıda sosyal aktivite düzenlendi. Konserler, programlar ve sergiler gibi birçok alanda sosyal belediyeciliğin en üst seviyesi yakalandı. Kış dönemine girerken Esnaf Odası Başkanlığımızın düzenlediği alışveriş festivaline katıldığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah esnafımız umduğunu bulur' ifadelerini kullandı.

ABİŞ: 'ESNAFIMIZI CANLI TUTMALIYIZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise esnafın kent yaşamındaki önemine vurgu yaptı. Abiş, 'Böyle güzel bir etkinlikte bulunduğum için memnuniyet duyuyorum. Bir kenti canlı kılan, mahallemizdeki esnafımız ve komşuluk kültürü içerisinde yapılan alışveriştir. Esnafımız mahallelerimizin temel taşını oluşturuyor. Kentimizi canlı tutmak istiyorsak esnafımızı da canlı tutmalıyız' dedi.