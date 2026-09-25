Fon soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, mal varlıklarına el konulduğunu ve hukuki sürecin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerinin korunması ve mali sistemin güvenliğinin sağlanması için devlet kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle yürütülen fon soruşturmasının çok yönlü sürdüğünü ifade etti.

76 şüpheli hakkında adli işlem

Açıklamaya göre bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 45'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatıldı. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. Bakan Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğunu açıkladı.

'HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL'

Bakan Gürlek, açıklamasında hiçbir kişinin unvanı, görevi, ekonomik gücü ya da çevresiyle hukukun üzerinde olmadığını vurguladı. Kimsenin kayırılmadığını ve korunmadığını belirten Gürlek, delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zincirinin titizlikle takip edildiğini söyledi. Açıklamada, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceği, mağdur vatandaşların haklarının ise sahipsiz bırakılmayacağı mesajı verildi.

VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 25, 2026