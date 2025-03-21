Bursa'da Osmangazi ilçesinin farklı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu hafta Geçit mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi ilçesine daha iyi hizmet etmek için vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinlemek için onların ayağına giden Başkan Aydın, her Cuma günü farklı bir mahalleyi ziyaret ederek ilçedeki vatandaşlarla buluşuyor.

Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını birinci ağızdan öğrenen ve bu doğrultuda çözümler üretmek için Osmangazi’nin mahallelerini bir bir dolaşan Başkan Aydın’a mahalle sakinleri büyük ilgi gösteriyor.

Başkan Aydın, mahallede gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerinin sözünü verdi. Geçit mahallesinde esnafı ve vatandaşları tek dolaşarak hatırlarını soran Başkan Aydın, daha sonra Geçit Mahalle Muhtarı Emine Bayrak’ı ziyaret ederek mahalle hakkında bilgiler aldı.

Geçit sakinleri mahallelerine yaptığı ziyaretten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.