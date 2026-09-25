Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda sucul bitkilerin kontrollü şekilde temizlenmesi ve doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 320 ton sucul bitki ve yaklaşık 4 ton fiziksel atık toplandı. Boğaçayı'ndaki çalışmaların bilimin ve tekniğin ışığında sürdüğünü söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Boğaçayı'nın kirlendiği ve temizlik yapılmadığı ile ilgili eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Boğaçayı iyileşiyor. Boğaçayı kendini onarıyor, tedavi ediyor. Burayı kimyasal kullanırsınız pırıl pırıl yapabilirsiniz ama bilimin ve tekniğin ışığında doğayı korumayı seçtik' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli doğal alanlarından Boğaçayı'nda temizlik ve ekolojik dengeyi koruma çalışmalarını sürdürüyor. Boğaçayı Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sucul bitkilerin kontrolü sağlanırken, bölgedeki canlıların yaşam alanlarının korunmasına da özen gösteriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda temizlik çalışmalarını doğal yaşamı koruma anlayışıyla sürdürüyor. Bilimsel veriler doğrultusunda yürütülen çalışmalarda bu yıl 320 ton sucul bitki ve yaklaşık 4 ton fiziksel atık toplandı.

SUCUL BİTKİLER DÜZENLİ OLARAK HASAT EDİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Boğaçayı'nın doğal yapısının korunması için çalışmaların bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Boğaçayı'nda su seviyesinin düşmesi ve sıcaklıkların artmasıyla sucul bitkilerde yoğunlaşma yaşanabildiğini ifade eden Atasoy, bu bitkilerin tamamen ortadan kaldırılması yerine kontrollü olarak hasat edildiğini söyledi.

Atasoy, 'Ekiplerin 7 gün esasına göre sürdürdüğü çalışmalar kapsamında iki sucul ot kesme makinesiyle bitkiler hasat ediliyor. Toplanan bitkiler daha sonra kepçelerle alınarak kamyonlarla bölgeden uzaklaştırılıyor. Yalnızca sucul bitkilerle değil, Boğaçayı'na çeşitli yollarla ulaşan plastik şişe, lastik, sandalye, koltuk ve benzeri fiziksel atıklarla da mücadele ediyoruz. Bu yıl 320 ton sucul bitki ve yaklaşık 4 ton fiziksel atık toplandı' diye konuştu.