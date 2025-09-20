Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla düzenlenen törenle Turgutlu halkının hizmetine açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile şehre kazandırılan projelerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törende Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek açılışları CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf, Bekir Başevirgen, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Nurcan Zeyrek, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Özel, Merhum Ferdi Zeyrek’i Andı

Konuşmasına merhum başkan Ferdi Zeyrek ile başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “En az 100 büyük proje tamamlandı, açılmasını bekliyor. İrili ufaklı binin üzerinde açılış var. Ben Genel Başkan’ken memleketimde ilk açılışı, ilk temel atma törenini onunla birlikte yapmıştık. Yine değerli milletvekillerimiz buradaydı ve yanımızda Ferdi kardeşimiz de vardı. O gün töreni yaparken ‘Temeli burada atıyoruz. İnşallah açılışta kurdeleyi Ferdi Başkan’la beraber büyükşehir belediye başkanı olarak keseceğiz’ demiştik. Allah’ın nasip ettiği süre boyunca hizmet etti. Ama o talihsiz kaza üç ay önce kardeşimizi, evladımızı bizlerden aldı. O günden sonra bugün Manisa’da ilk kez bir açılış törenindeyiz. Bu açılış töreninde ne acıdır ki ta o zaman, 12 Ocak 2024’te birlikte temelini attığımız o tesise bugün onun adını veriyoruz” dedi.

“Her Yere Ferdi Zeyrek İsmi Veriliyor”

Ferdi Zeyrek’in çok sevildiğini, ülkenin her yerinde isminin yaşatıldığına vurgu yapan Genel Başkan Özel, “Uşak Belediye Başkanımız da beni gelecek hafta çarşamba günü Nurcan kardeşim ile beraber bir başka açılışa çağırdı. O açılışta da Uşak’ta çok büyük bir kültür ve sanat merkezi, konser salonu açılıyor. İlk 29 Ekim’de Ferdi, Manisa’ya Fazıl Say’ı getirmişti. Fazıl Say ile birlikte Uşak’ta Ferdi Zeyrek Kültür ve Sanat Merkezi’ni açacağız. Onun adını, ona yakışır büyük projelerde yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Manisa’da Halk Ekmekler Ferdi’nin En Büyük Hayaliydi”

Halk Ekmek projesinin Ferdi Zeyrek’in en büyük hayali olduğunu söyleyen Özgür Özel, “Manisa’da Halk Ekmek, Ferdi’nin en büyük hayaliydi, hızla yaygınlaşıyor. Zaten kendisi ilkini açmıştı. Seçimdeki en önemli vaadiydi. Halk Mandıra’yı duyduğumda ‘Bu nereden çıktı?’ dedim. Dedi ki, ‘Abi süt ürünleri çok pahalı, çocukların proteine ihtiyacı var. Sütü topluyoruz, yolluyoruz, işlettiriyoruz, ucuza üretiyoruz, kapış kapış gidiyor. Millet yarı fiyatına yoğurt alıyor, peynir alıyor, yağ alıyor.’ Bütün Manisa’ya da hızla yaygınlaştırıyoruz. Ekrem Başkan’ın Kent Lokantaları, belediye başkanlarımız tarafından, büyükşehirimiz tarafından Manisa’ya yaygınlaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

“Bahane Üretmiyor, Hizmet Üretiyoruz”

Turgutlu’daki açılışlarda bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bir ilçe belediyesinin bu işlevi yerine getirmesi büyük iştir. Çetin Başkan’a helal olsun. 6 sene Akhisar Belediye Başkanlığı yaptım; ilçe belediye başkanının yaşadığı sıkıntıları, maddi zorlukları ve yoklukları çok iyi bilirim. Bu bakımdan Çetin Başkan’ın yaptığının kıymeti çok önemlidir. Maddi zorluklar içinde iş yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Şunu görüyorum ki bizim 14 belediyemiz Manisa’da, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, bahane üretmiyor, hizmet üretiyor” dedi.

“Çok Önemli Bir Bayrak Devraldık”

Rahmetli Başkan Ferdi Zeyrek’in kendisi için özel olduğunu ifade Başkan Dutlulu, “Kendisi çok sevdiğim, çok güzel bir başkandı. Çok güzel yapacak işleri vardı ama ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla, sevgiyle anıyorum. Çok önemli bir bayrak devraldık. Ülkemizin tek umudu olma misyonuyla omuzlarımızda büyük bir yük var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak çok çalışmak ve mücadele etmek zorundayız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“İlçe ve Büyükşehir El Ele Verdi”

Açılış konuşmasında günün, Çetin Akın’ın günü olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, “Çok güzel hizmetler yaptı, çok çalışıyor. Eski bir ilçe belediye başkanı olarak, büyükşehir desteği olmadan hizmet yapmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Ferdi Başkan, örnek gösterilen ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İlk başkan olduğumda Çetin Başkan’ın yanına geldim. Halkımızla, esnafla, muhtarlarla, oda başkanlarıyla buluştuk. Çetin Başkan, ‘Size yaptığım hizmetleri göstereyim’ dedi. Henüz bitmemiş olan kültür merkezine gittik. O zaman etrafı toprak yoldu. Sonra birlikte çalıştık, ilçe ve büyükşehir el ele verdi. Bugün kültür merkezinin etrafı Turgutlu’nun en güzel yollarına sahip oldu. İşte bu şekilde çalışarak Turgutlu’nun tüm sorunlarını tek tek çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu’dan Ergenekon Kavşağı Müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açılış konuşmasında Turgutlulara müjde verdi. Başkan Dutlulu, “Çetin Başkan her seferinde alıyor sözü, manşet de oldu. Ergenekon Kavşağı Projesi de tamamlanıyor. 2026’da inşallah ihalesini yapacağız. Turgutlu’ya da buradan müjdemiz olsun. Burada önemli nokta şu; ben Turgutlu’nun hiçbir sorununu Çetin Başkan’dan daha iyi bilemem. Turgutlu için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni projelerimiz ve açılışlarımız hayırlı olsun. Allah bundan sonra daha güzellerini, daha büyüklerini nasip etsin. Hepinizi çok seviyorum. Allah’a emanet olun, sağ olun” dedi.

“Sporu Umut, Bir Yol Gösterici Olarak Gördü”

Toplu Açılış töreninde konuşan, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Ferdi Zeyrek’in spora önem vermekten vazgeçmediğini söyledi. Ferdi Zeyreki’in, sporu gençler için bir umut, bir yol gösterici olarak gördüğünü söyleyen Nurcan Zeyrek, “Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, onun bu inancının en güzel yansımalarından biridir” diye konuştu.

Çetin Akın, Merhum Ferdi Zeyrek’i Yad Etti

Konuşmasına merhum başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “12 Ocak 2024’te Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte temelini attığımız Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi’nin açılışını bugün yeniden onunla yapmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Konuşmama, bugünkü açılış töreninde aramızda en çok olmasını istediğimiz Ferdi Başkanımızı yâd ederek başlamak istiyorum. 12 Ocak’taki temel atma ve toplu açılış töreninde yanımızdaydı, keşke şu anda da aramızda olsaydı. Tüm Türkiye’nin dualarla uğurladığı, herkesin ‘çok iyi bir insandı’ diyerek kalbinde yaşatacağı Ferdi Başkanımızı sevgi ve özlemle anıyorum” dedi.

“Tesise Bugün Onun Adını Vererek Yaşatıyoruz”

Tesise isim verme konusunda meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çetin Akın, “Ferdi Başkanımızın çocuklara ve gençlere ne kadar önem verdiğini, sporu oldukça önemsediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı Selvili Tepe Spor Kompleksi’ne onun adını vererek hatırasını en iyi ve doğru şekilde yaşatacağız. Bu konuda siyaset gözetmeksizin fikir ve gönül birliği içerisinde olduğumuz meclis üyelerimize de buradan ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu. Çetin Akın, konuşmasına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan yatırımlar ve projeler hakkında verdiği bilgiler ile devam etti.

Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Yapılan konuşmaların ardından Turgutlu Belediyesi önünde düzenlenen törende Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin açılış kurdelesi kesildi.