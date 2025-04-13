Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldiği ilk yılda sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle fark yaratıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda, il genelindeki altyapı, yol, gibi hizmetlerine tüm hızıyla devam ederken diğer taraftan da Başkan Ferdi Zeyrek’in sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede hayata geçirdiği projelerle hem vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamını da zenginleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda, konser, tiyatro, sergi gibi 377 etkinlikle de Manisalıların hayatlarına dokunup kentin kültürel dokusu ve sosyal yaşamına canlılık kazandırdı.

“Hayatın Her Alanına Dokunan Bir Anlayışla Çalışıyoruz”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Sosyal belediyecilik bizim için sadece destek değil, adalet, eşitlik ve dayanışmadır. Bir çocuğun okul çantasından bir annenin ulaşım desteğine, işe ya da okula giderken içilen sıcak bir çorbadan çiftçimizin tarlasına kadar hayatın her alanına dokunan bir anlayışla çalışıyoruz. Manisa’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek” dedi.

Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek

Sosyal belediyecilikte dikkat çeken en önemli adımlar Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek oldu. Vatandaşlara uygun fiyatlı, ekmek, sağlıklı yemek, süt ve süt ürünleri sunuldu. Proje üreticiyi desteklerken vatandaşların bütçesine de katkı sağladı. Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın son şubesi Salihli’de açılmaya hazırlanırken, yeni şubeleri de sırayla devreye giriyor. Bu projeleri tamamlayan Halk Ekmek uygulaması ise 33 şubeye ulaştı ve uygun fiyatla halka sunulan ekmek sayısı ise 2 milyon adede yaklaştı. Üç projenin de kısa süre içerisinde 17 ilçede hizmet vereceği kaydedildi.

226 Bin Kişiye Günaydın Çorbası

Manisa’da sabahları yüzleri güldüren bir diğer uygulama ise sıcak çorba ikramı oldu. Özellikle sabah erken saatlerde işe ya da okula giden vatandaşlar için hayata geçirilen Günaydın Çorbası ile 226 bin kişiye ulaşıldı. İhtiyaç sahibi 186 bin kişiye çeşitli sosyal destekler sağlanırken dağıtılan 13 bin gıda kolisi ile de sosyal desteklerin kapsamını daha da genişletildi. Soğuk kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınabilmesi için de binlerce çuval odun dağıtıldı. Ayrıca, çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirildi. Çocukları çölyak hastalığına sahip annelerin kurduğu Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi'nden sağlanan glütensiz ve düşük proteinli gıda kolileri, iki ayda bir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Anne Kart Uygulaması Hayata Geçirildi

Manisa’da ulaşımda dönüşümü ve kooperatiflerle yapılan görüşmeler sonunda seferlerin artmasını, vatandaşların durakta bekleme süresinin düşmesini sağlayan Başkan Zeyrek, aylık 50 milyon TL ulaşım desteği ile yeni bir dönemi başlattı. Toplu taşımada yaşanan dönüşümün en önemli ayaklarından biri, 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere tanınan Anne Kart uygulaması oldu. Aylık 60 ücretsiz biniş hakkı sağlayan kart sayesinde hem annelerin ulaşım giderleri hafifledi hem de şehir içi ulaşımda pozitif ayrımcılık hayata geçirildi. Kadınlara, akşam saatlerinde durak dışında inme hakkı tanınarak güvenli ulaşımın önü açıldı.

Tarım Şehri Manisa’da Üreticilere Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımın başkenti Manisa’da üreticileri de unutmadı. Binlerce üreticiye 565 ton tohum desteğinde bulunuldu. Üreticilerin en büyük girdi maliyetleri arasında yer alan sulama giderlerinde ise sulama kooperatifleriyle yapılan iş birlikleri ile sulama borusu desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin suya erişimini kolaylaştırdı. Ayrıca, kırsal kalkınma projeleri kapsamında süt hayvancılığında verimliliği artırmayı hedefleyen ‘Tek Dam’ projesi gibi projeler üreticilere anlatıldı, arıcılıktan meyve sebzeye kadar birçok alanda hizmet veren kooperatiflerle de toplantılar yapılıp farklı projeler hayata geçirildi.

Eğitime Erişimde Eşitlik İçin Online Dershane

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ferdi Zeyrek’in tüm öğrencilerin eğitimden eşit faydalanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle sınavlara hazırlıkta eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan öğrenciler için Online Dershane hizmeti başlattı. Bunu gerçekleştirebilmek için internet bağlantısı olmayan kırsal mahallelere de ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede hizmet veren MABEM, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmayı sürdürdü. Mevcut eğitim binalarına ek olarak yenilerini de açmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimleri ile sınavlara hazırlanan öğrenciler önemli başarılara imza attı. Ayrıca, ailelere destek olmak için kırtasiye desteğinde de bulunularak binlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

Her Anında Yanında

Manisalıların hayattaki ilk anlarından son anlarına kadar yanında olmayı ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebekler ve ailelerini de unutmadı. Bir yılda 2 bine yakın aileye Hoş Geldin Bebek çantaları ulaştırıldı. Hamile kadınlar için düzenlenen ücretsiz yoga ve doğuma hazırlık eğitimleri ise sağlıklı bir gebelik süreci için önemli katkılar sağladı. Öte yandan, yaş almış bireyler ve sağlık açısından özel ihtiyaç duyan gruplar için de önemli adımlar atıldı. Ben Buradayım projesi kapsamında Alzheimer hastalarına verilen akıllı takip cihazları sayesinde, kaybolma riski taşıyan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilmesi sağlandı. İşitme engelli vatandaşların günlük hayatlarında ve resmi işlemlerinde karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla da ücretsiz işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi, bir yılda, hasta, yatalak ve engelli binin üzerinde yurttaşın sağlık kuruluşlarına naklini de hasta nakil ambulansı hizmetiyle sağladı. Ayrıca, engelli bireylere hasta yatağından akülü tekerlekli sandalyeye kadar birçok kalemde medikal malzeme desteğinde bulunuldu.

Kültür ve Sanat Kenti Manisa

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yılda, kültür ve sanat alanında attığı adımlarla da kentin sosyal dokusunu güçlendirerek ve halkı sanatla buluşturdu. Bir yılda gerçekleştirilen tiyatrodan konsere, söyleşilerden festivallere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen 377 etkinlikle şehrin kültürel yaşamını zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, Manisa’yı bir kültür ve sanat şehri haline getirme yolunda emin adımlar attı. Şehir Tiyatrosu’nun yeniden canlanması, Manisa’yı dünyaya tanıtmak ve sinema endüstrisini şehre çekmek amacıyla kurulan Manisa Sinema Ofisi, geçen Kasım ayında kapılarını açan konservatuvar, festivaller, konserler, edebiyat söyleşileri ile sanat etkinlikleri ile Manisa’nın sanatsal kimliğini daha da güçlendirme hedefiyle çalışmalar yıl boyunca aralıksız sürdü.

“Herkesin Eşit ve Onurlu Bir Yaşam Sürdüğü Bir Manisa Hayal Ettik”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Biz bu yola sadece yol yapmak, bina dikmek için değil; insanların kalbine dokunmak, hayatlarına umut olmak için çıktık. Bir annenin çocuğuyla güvenle yolculuk edebilmesi, bir öğrencinin sınavlara eşit şartlarda hazırlanabilmesi, bir emeklinin uygun fiyata yemek yiyebilmesi bizim için en az altyapı kadar önemli. Sosyal belediyecilik, kentin yalnızca sokaklarını değil, vicdanını da aydınlatmaktır. Herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir Manisa hayal ettik. Şimdi bu hayali adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Kimse geride kalmayacak, çünkü biz 1,5 milyon Manisalı olarak büyük bir aileyiz” dedi.

Sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmadıklarının atını çizen Başkan Zeyrek “Sosyal belediyecilik hizmetlerimizin yanında, Manisa’nın ruhunu, kültürünü, sanatı da besliyoruz. Kentin her köşesinde düzenlediğimiz konserlerden tiyatrolara, sergilerden festivallere kadar her etkinlik, Manisalılara bir parça mutluluk, bir parça renk katmayı hedefliyor. Bizim için sanat ve kültür; bir toplumun kalbidir, bir şehrin kimliğidir. Biz, Manisa’yı yalnızca bir yaşam alanı değil, sanatla buluşan, kültürle şekillenen bir şehir haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.