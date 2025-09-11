Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla il genelinde yürüttüğü çalışmalara Kula ilçesinde devam etti.MANİSA (İGFA) - Sokak hayvanları popülasyonunun kontrol altına alınması ve sürdürülebilir bir çözüm üretmek için il genelinde çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, çalışmalarına Kula’da devam etti. Komisyon üyeleri, ilçede inşa edilen doğal yaşam alanında da incelemelerde bulundu.

Manisa’nın 17 ilçesinde sokak hayvanlarının sağlıklı koşullara ulaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların koordinasyonuna katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Kula’da incelemelerde bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile bir araya gelen komisyon, mevcut durum ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Komisyon, daha sonra Kula Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve yapımı devam eden doğal yaşam alanını inceledi.

CAN DOSTLARI İÇİN YENİ YAŞAM ALANI İNŞA EDİLİYOR

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, “Kula Belediyesi olarak Zaferiye Mahallesi’nde mevcut rehabilitasyon merkezi alanında 50 padoktan oluşacak yeni bir rehabilitasyon merkezi inşa ediyoruz.

Projenin ihale aşaması bitti. İnşaat süreci de kısa süre içerisinde bitecektir. Merkezimizde 2 veteriner hekim ve 2 personelle kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Mülkiyeti Kula Belediyesi’ne ait olan Seyitali Mahallesi’ndeki 16 dönümlük alanda doğal yaşam alanı çalışmalarına da devam ediyoruz. 1600 sokak hayvanı kapasiteli bu doğal yaşam alanında aktif olarak hizmete başlıyoruz” dedi.