Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve otizm rahatsızlığı bulunan özel bireylere yönelik körfez ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenlendi. Tarihi Bergama Vapuru ile gerçekleştirilen keyifli gezide katılımcılar eşsiz İzmir Körfezi manzarasını görme, doğal yaşam parkındaki canlıları inceleme fırsatı yakaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kadınların sosyal hayata katılımına yönelik düzenlenen gezinin bu hafta özel konukları vardı. Üçkuyular Feribot İskelesi’nden hareket eden Tarihi Bergama Vapuru ile gerçekleştirilen keyifli gezide Manisa Otizm Derneği, İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarasını keşfetme ve müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı sundu. Otizmli bireyler ve aileleri körfez turunun ardından Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı da ziyaret etti.

Otizmli bireylerin hayatına dokunan her etkinliğin onların gelişimi ve sosyal hayata katılımları anlamında önemli olduğuna vurgu yapan Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, “Öncelikle bizlere bu güzel günü yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Bugün otizmli çocuklarımız ve ailelerimiz için çok anlamlı bir gün. Feribotla İzmir Körfezi’nde hem keyifli bir tur yapıyor hem de çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sağlayacak çok değerli bir etkinlik yaşıyoruz. Biz Manisa Otizm Derneği olarak biliyoruz ki, otizmli bireylerimizin hayatına dokunan her etkinlik onların gelişimi için büyük bir adım demektir. Bugün burada gördüğümüz destek, yalnız olmadığımızı hissettirdi. Çocuklarımız mutlu olunca biz aileler de mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese derneğimiz ve ailelerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.