Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bir elektrikli otobüste çıkan yangın sonucu, araç ve şarj istasyonu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın diğer otobüslere sıçramadan söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, otobüs yangınının ulaşıma etkisinin olmayacağı bildirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bulunan ve yüksek voltaj grubu olarak adlandırılan ünitesinde patlama meydana gelen 45 E 3311 plakalı otobüs alev aldı. Yangına ilk müdahale 6 personel tarafından yangın söndürme tüpleriyle yapıldı. Kısa sürede terminale ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüs söndürüldü.

Bu sırada istasyonda bulunan diğer otobüsler yangının sıçrama riskine karşı güvenli bölgelere çekildi.

Yangına müdahale sırasında yaralanan bir Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli ise tedavi altına alındı.

ULAŞIM AKSAMAYACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yangınla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Yangına müdahale sırasında ne yazık ki bir mesai arkadaşımız yaralandı. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı hem kendi önlemimizi aldık hem de İzmir, İstanbul ve Aydın belediyelerimizden destek geldi. Yangının ulaşıma olumsuz bir etkisi olmayacak. Aldığımız önlemlerle aksaklığa mahal vermeyeceğiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı otobüslerin teslimatının öne çekildiğini belirten Başkan Zeyrek, 2025 yılında teslim edilmek üzere 8 adet 12 metrelik otobüs satın aldıklarını anımsatarak, onların teslimatını öne çektiklerini açıkladı. "Kooperatiflerle de toplantı gerçekleştirerek ihtiyaç durumunda güzergah düzenleme ve sefer saati sıklaştırma önlemlerini konuştuk" diyen Başkan Zeyrek, "İstanbul’dan 1, Aydın’dan 6, İzmir’den de 10 adet otobüs desteği sağlandı. Belediyemizin kullandığı elektronik ücret toplama sistemini kullanan bu otobüsleri ivedilikle ulaşım hizmetine entegre edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu otobüsleri de kullanabilirler. Belediye başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyor, Manisa’mıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.