Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tuğrul Keskinle 5. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri kapsamında edebiyat dünyasının usta yazarlarından Murathan Mungan’ı Manisa’da sanatseverlerle buluşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde sanatseverle bir araya gelen Murathan Mungan bu özel söyleşide; edebiyat yolculuğunu, eserlerinin ortaya çıkış süreçlerini ve sanatın toplumsal rolünü anlattı.

Katılımcılar, dikkatle dinlenilen keyifli söyleşide Murathan Mungan’a merak ettiği konularda sorular yöneltti. Söyleşi sonrasında usta yazar okuyucuları için kitaplarını imzalayarak fotoğraf çektirdi. Edebiyat dolu söyleşide Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu yer aldı.

“FARKLILIK YARATMANIN ÇOK ZOR OLDUĞU BİR TOPLUMUZ”

Söyleşisinde toplum olarak ezber hayatlar yaşadığını ifade eden Murathan Mungan, “İştahlı biriyim, meraklı biriyim. Türkiye’ye, dünyaya, insana ait meraklarımı tüketmedim. Aslında insanı yaşatan merak. Bizim toplumsal olarak çöküntülerimizden biri de şu. Ezber hayatlar yaşayan, ezber sözler tekrarlayan, yeni bir şey söylemenin, yeni bir çığır açmanın, farkındalıklar yaratmanın çok zor olduğu bir toplumuz. Yeni söz üretmek bizde çok ciddi takıntı yaratıyor. Ezberlerimizi tekrarlıyoruz. Bu sadece bilgi düzeyinde değil. Kulak da muhafazakar oluyor. Sadece duymak istediklerine kilitleniyor. Müzikte de bu böyle. Sonra, ‘nereden başlasak acaba’ kısmına hep geri dönüyoruz” diyerek farklılık yaratmanın zorluğundan bahsetti.

“KADIN SORUNUNU ÇÖZEMEYEN TOPLUM GELİŞEMEZ”

Kadın sorununun önemini vurgulayan Mungan, “Sosyal yaşamımda hep kadınlardan yana olmuşumdur. Önce kadınların yanından bakarım. Benim bu meseledeki ana hattım kuramlardan, kitaplardan, sonradan öğrenilmiş bir şey değil. Temel insani bazda bir duyarlılık ve vicdan zemininde farkındalık. Kadın sorununu çözememiş bir toplumun hiçbir konuda gelişemeyeceğini düşünüyorum. Edebiyatın ve sanatın dönüştürücü gücü şudur. Toplumu dönüştürecek olan insanları yetiştirir. Doğrudan toplumu dönüştürmez. Eğer birey yetiştiriyorsak, insan yetiştiriyorsak toplumu dönüştürecek olan o insanlardır” dedi.

Edebiyatla İlgilenenlere Tavsiyelerde Bulundu

Söyleşinin son kısımlarında tavsiyelerde bulunan Mungan, “Düzenli çalışmanın önemine her zaman inandım. İki şeyi çok önemsiyorum. Birincisi günlük tutun, ikincisi rüyalarınızı yazın. Yetenek diye bir şey var. Herkeste olmuyor bunu. Öte yandan çalışmak diye de bir şey var. Allah yeteneği verdiği gibi almasını da bilir. O yeteneği geliştireceksin, sulayacaksın. Gözün gibi bakacaksın” diyerek söyleşisini sonlandırdı.