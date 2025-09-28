Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, yediden yetmişe herkesin hem Bursa lezzetlerini tatmasını hem de unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağlıyor. Atölyelerde eğlenceli vakit geçiren çocukları ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, hünerlerini sergileyen minikleri alkışladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu köklü gastronomi ve mutfak kültürü, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlediği 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde yeniden vitrine çıktı.

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce lezzet tutkununun katıldığı festival, Merinos Parkı’nda her yaştan insanın hem damak zevkine hem de göz zevkine hitap ediyor. Gastronomi alanındaki profesyonellerin yoğun katılım sağladığı festival, vatandaşların ailece eğlenceli vakit geçirmelerine de olanak sağlıyor.

Bursa’nın cantık, tahinli pide, cevizli lokum, Gedelek turşusu, süt helvası gibi yerel lezzetleri üzerine gerçekleştirilen atölyelere ziyaretçiler de katılım sağlarken, kadın kooperatiflerinin de etkin rol aldığı birçok atölyede, ustalar yerel lezzetleri baştan oluşturdu. Lezzet atölyelerinde ise Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna’da gelen misafirler yöresel lezzetlerini tanıttı. Alternatif Sahne’de Grup Rh+’in canlı müzik performansı, yarışma, film gösterimi ve sürdürülebilirlik perspektifinde atık gıdaların can dostlarımızın beslenmesinde kullanımı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte gün boyu alanı gezerek hem usta şeflerle hem de vatandaşlarla bol bol yemek kültürü üzerine sohbet etti. Kadın kooperatiflerinin stantlarını gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, çocuk sahnesini de ziyaret ederek miniklerin çalışmalarını yakından takip etti. Oyun alanı, bilim gösterileri, masal dinletileri ve gölge oyunlarıyla eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, kek yapımı ve süsleme atölyesindeki hünerlerini Başkan Bozbey’e de gösterdi.