Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yağış dolayısıyla tüm ekipleriyle sahaya indi. Ekipler, 1000'in üzerinde personel, 500'ün üzerinde araç ve iş makinesiyle vatandaşların sağanak yağıştan etkilenmemeleri için çalışma yaptı.

MANİSA (İGFA) - Yoğun yağışa karşı vatandaşları uyaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm ekipleriyle sahada çalışma yaptı.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren teyakkuz haline geçen ekipler 1000'in üzerinde personel, 500'ün üzerinde araç ve iş makinesiyle yağıştan yoğun şekilde etkilenen merkez ilçelerde olası taşkınlara karşı önlem aldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışan ekipler, devriye ekiplerinin yönlendirmesinin yanı sıra gelen ihbarları da hızla değerlendirerek müdahalelerde bulundu. Ekipler, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve besledikleri hayvanlar için çadırlar kurdu, barınma ihtiyacına destek verdi. Bir yandan yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması yapılırken bir yandan da su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı su tahliyelerini rahatlatacak müdahaleler gerçekleştirildi.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen ve koordinasyonu sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yoğun yağış nedeniyle DSİ kanalları ve derelerden yer yer taşkınlar olduğunu ancak müdahale ettiklerini belirtti. Ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiğinin bilgisini veren Başkan Dutlulu, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak, yağışların başladığı ilk andan itibaren 1000'in üzerinde personel ve 500'ün üzerinde araç ve iş makinesiyle sahada vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyemize ulaşan tüm hemşehrilerimizin taleplerine aralıksız şekilde yanıt vermeye devam ediyoruz' dedi.

KANALİZASYON HATLARI TEMİZLENDİ

MASKİ ekipleri de yağmur yağışı boyunca herhangi bir olumsuz yaşanmaması için yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Su akışını engelleyen çöp ve rüsubatın temizliğini gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de destek vermeye devam ediyor.

Bu arada yağmur afetinden dolayı vatandaşların evlerinde oluşan zararların ise yapılacak hasar tespiti sonrasında nakdi destek sağlanarak karşılanacağı belirtildi.