Ankara'da Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından Model Roket Uçurma Şenliği düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Fatih Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; AK Parti Keçiören ilçe başkan yardımcıları, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Melikoğlu, 1453 Gençlik Derneği Başkanı Serkan Ülker, önceki dönem Çubuk Belediye Başkanı Süleyman Haksever, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, TEKNOFEST yarışmacıları ve çok sayıda teknoloji meraklısı genç katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan burada yaptığı konuşmada 'Bizim en asli görevimiz; evlatlarımızı uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların tuzaklarından korumak, onları teknolojiyi tasarlayan, kodlayan ve üreten bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır.' dedi.

Bilim, teknoloji ve keşif dolu şenlikte katılımcılar; robotik kodlama, VR gözlük deneyimi, planetaryum uzay çadırı, okçuluk ve 3D kalem atölyesi gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik alanında yer alan Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bilgi yarışmasında ise teknoloji ve bilim meraklısı gençler sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakaladı. Şenliğin en heyecan verici anlarından biri ise TEKNOMER'de model roket eğitimini tamamlayan öğrencilerin, kendi hazırladıkları roketleri gökyüzüyle buluşturması oldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ilk roket uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından gençler de büyük bir heyecanla kendi tasarladıkları roketleri gökyüzü ile buluşturdu.

'BİR MİLLETİN GELECEĞİ, GENÇLERİN KURDUĞU HAYALLERİN BÜYÜKLÜĞÜ KADARDIR'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programda yaptığı konuşmada bu yılki TEKNOFEST'te 19 takımla yer alacaklarını belirterek, 'Model roket uçurma şenliğimizde burada bu çalışmaları gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizler şuna yürekten inanıyoruz: Bir milletin geleceği, gençlerin kurduğu hayallerin büyüklüğü kadardır. Bizim en asli görevimiz; evlatlarımızı uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların tuzaklarından korumak, onları teknolojiyi tasarlayan, kodlayan ve üreten bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren TEKNOMER merkezimizde, en küçük yaş gruplarından gençlerimize kadar her yaştan çocuklarımızla teknoloji ve bilim üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemiz adına bir şeyler üretiyor, geliştiriyor; düzenlenen yarışmalarda madalya ve ödüller alıyoruz. TEKNOFEST çalışmalarında katılımcı gençlerimize malzeme desteği sağlıyor, çalışmalarımıza büyük bir gururla devam ediyoruz. Bugün bu noktaya gelmemizde büyük katkısı olan, TEKNOFEST'i kurduran ve millî savunma sanayimizin gelişmesinde önemli adımlar atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ilerleyerek geleceğimizin teminatı olan, ülkesi için üreten gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 19 takımımızla yerimizi alacağız. Tüm milletimizi TEKNOFEST'e davet ediyoruz.' diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında alandaki stantları, teknoloji çadırlarını ve Mobil Dijital Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Özarslan, gençlerle bir araya gelip çalışmaları yerinde inceleyerek gençlerin tasarladığı teknoloji projelerini deneyimledi.