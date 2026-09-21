Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği, tarihi Gümüştepe Mahallesi'nde, lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Kadın derneklerinin geleneksel tariflerle hünerlerini sergilediği şenlikte, dereceye giren lezzetler ödüllendirdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin bölgenin köklü mutfak kültürünü yaşatmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarifleri geleceğe taşımak amacıyla düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği, 18'inci kez düzenlendi. Gümüştepe Mahallesi'nin (Misi) tarihi sokaklarında gerçekleştirilen şenlik, renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Misi Köy Meydanı'nda Nilüfer Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 24. Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta ve çok sayıda Bursalı katıldı.

'MİSİ'NİN DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Şenliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Misi'nin 2 bin yılı aşan tarihi ve kültürel birikimiyle kentin en kıymetli yaşam alanlarından biri olduğunu vurguladı. Nilüfer'in farklı kültürleri kucaklayan yapısına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

'Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nin bu yıl 18'incisini hemşehrilerimizle bir arada gerçekleştiriyoruz. Temel hedefimiz; Misi'mizin ve Bursa'mızın köklü mutfak zenginliğini öne çıkarmak, bu kültürü yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak. Nilüfer; Anadolu'dan, Kafkaslardan, Balkanlardan gelen farklı renklerin bir arada huzurla yaşadığı bir ilçe. 37 kadın derneğimiz ve kooperatifimizle, sivil toplum örgütlerimizle herkesin kendini ifade edebildiği bir kent kültürü inşa ediyoruz. Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı lezzetleri tanıtmayı ve dayanışma ruhunu büyütmeyi sürdüreceğiz.'

Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta ise şenliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

KADIN DERNEKLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Açılış konuşmalarının ardından merakla beklenen yemek yarışmasına geçildi. Nilüfer'de faaliyet gösteren 9 kadın derneğinin katıldığı yarışmanın jürisinde; TV programcısı ve MasterChef yarışmacısı Şef Esra Tokelli, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ün eşi Nedriye Öztürk ile Bursa Aşçılar Derneği şefleri Sevil Karaca, Elif Akmanlar ve Necati Özkan yer aldı.

Geleneksel tariflerin dereceye girmek için yarışmada jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda; 'Anadolu'nun Yedi Kat Bohçası' yemeğiyle Nilüfer Konak Altıneller Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği birinci oldu. Yarışmada 'Keledoş' yemeğiyle Nilüfer Işıktepe Sosyal Yardımlaşma Kadın Derneği ikinciliği, 'Pöç Kebabı' ile Çamlıca Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren derneklere ödülleri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Sinan Sarıbal tarafından verildi.

ŞEF ESRA TOKELLİ'DEN ATÖLYE

Yarışma sonrasında Şef Esra Tokelli, Bursa mutfağının simge lezzetlerinden olan Pideli Köfte, Süt Helvası ve Şıra yapımının püf noktalarını anlattığı bir atölye düzenledi.

Gün boyu devam eden şenlik, sanatçı Bahadır Sevik'in Türk Sanat Müziği konseriyle sona erdi.