Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri tek bir noktada buluşturmak amacıyla Manisa İstihdam Ofisi Kariyer Portalı'nı hayata geçirdi. Bu platform sayesinde taraflar, dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde bir araya gelebilecek.

MANİSA (İGFA) - Vatandaşlar, portal üzerinden haftanın her günü ve saati özgeçmiş oluşturarak kendilerine uygun iş ilanlarına başvuruda bulunabilecek.

Platformdaki ilanlar özel sektörü kapsamakta olup, belediye bünyesine personel alımı amacı taşımamaktadır. İşverenler ise platformu tamamen ücretsiz kullanarak ilan yayımlayabilecek, adaylarla doğrudan iletişime geçerek istihdam süreçlerini yönetebilecek.

TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ VE EĞİTİM DESTEĞİ

Sistem, yalnızca ilan yayımıyla sınırlı kalmıyor. İşverenler, talep etmeleri halinde Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu iş görüşmeleri düzenleyerek kısa sürede çok sayıda adaya ulaşma imkanı bulacak.

Ayrıca nitelikli iş gücünü artırmak adına çeşitli kurumlarla iş birliği yapılarak mesleki eğitim kursları düzenlenecek; bu kursları tamamlayanların ilgili sektörlerde işe yerleştirilmesi desteklenecek.

'MANİSA'DA İSTİHDAMI GÜÇLENDİRMEK ÖNCELİKLİ AMACIMIZ'

Projenin önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Manisa İstihdam Ofisi ile iş arayan hemşehrilerimiz ve özel sektör arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Amacımız, şehrimizdeki istihdamı güçlendirmek ve iş bulma süreçlerini dijitalleştirerek kolaylaştırmaktır' ifadelerini kullandı. Başkan Dutlulu, nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların da portal ile birlikte yürütüleceğini vurguladı.