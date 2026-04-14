Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaba atıkların ve molozların yoğun olarak bırakıldığı noktaları takip etmek ve gelişigüzel atık atıkların çevreye bırakılmasını önlemek amacıyla kamera sistemleri kurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Sıfır atık noktasında birçok çalışmayı hayata geçiren ve bu doğrultuda daha temiz bir Çayırova için, yoğun bir çaba sarf eden Çayırova Belediyesi, çevreye gelişigüzel bırakılan kaba atıkların ve molozların önüne geçmek için önemli bir uygulamayı daha devreye aldı.

Kaba atıkların ve molozların bilinçsiz bir şekilde yoğun olarak bırakıldığı noktaları tespit eden Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilgili noktaları kamera sistemleriyle takip etmeye başladı. Bu sayede bilinçsizce çevre kirliliği yaratanlar tespit edilecek ve konu hakkında cezai işlem uygulaması yapılabilecek.

'GELECEĞE EN BÜYÜK MİRAS; TEMİZ ÇEVRE'

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 'Temiz bir şehir, hepimizin ortak sorumluluğu. Ne yazık ki çevremize gelişigüzel bırakılan kaba atıklar ve molozlar, hem çevre kirliliği yaratıyor, hem de yaşam kalitemizi düşürüyor. Artık buna dur diyoruz. Çayırova Belediyesi olarak, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, belirlenen noktalara kamera sistemleri kuruyoruz. Gelişigüzel atılan her atık tespit edilecek ve gerekli işlemler uygulanacaktır. Daha temiz bir Çayırova için kurallara uyalım, geleceğe bırakacağımız en büyük miras, temiz bir şehir olacak.'