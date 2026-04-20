Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Akhisar'ın ev sahipliği yaptığı Ferdi Zeyrek MTB Cup ve Türkiye Şampiyonası Ulusal 2. Etap Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. 6 ülkeden 649 sporcunun 4 farklı kategoride kıyasıya mücadele ettiği dev organizasyonda ödüller sahiplerini buldu

MANİSA (İGFA) - Türkiye'nin en prestijli bisiklet organizasyonlarından birine sahne olan Akhisar, hafta sonu boyunca teknik parkurlarıyla ünlü Çağlak Kent Ormanı'nda sporcuları ağırladı. Uluslararası bir yarışa ilk kez ev sahipliği yapan Çağlak Kent Ormanı'ndaki yarışta, UCI puanı toplamak ve kürsüye çıkmak için ter döken 649 profesyonel bisikletçinin performansı izleyenlerden tam not aldı. Üç gün süren zorlu yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ferdi Zeyrek MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti erkekler kategorisinde Rus sporcular parkura damga vurdu. Egor Titov yarışı lider bitirerek altın madalyanın sahibi olurken; vatandaşı Vadim Gvozdarev ikinci, Bulgar bisikletçi Victor Enev ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Rus sporcu Tatiana Saitarova birinciliği göğüsledi. Sofya Keller'in ikinci tamamladığı yarışta, Türkiye'nin başarılı ismi Emine Irmak Sezer üçüncü olarak Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmayı başardı.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Ulusal 2. Etap yarışları, yerli sporcuların klasman sıralaması için büyük önem taşıdı. Hem teknik parkur kalitesi hem de kusursuz organizasyonuyla katılımcılardan tam not alan bu dev etkinlik, Manisa'nın spor turizmindeki gücünü bir kez daha kanıtladı.