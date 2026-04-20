Bursa'da 2025 yılında kurulan Dağgücüspor, düzenlediği ücretsiz voleybol ve basketbol etkinliğiyle onlarca çocuğu sporla tanıştırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da gerçekleştirilen etkinlikte onlarca öğrenci sporla buluşarak hem voleybol hem de basketbolun keyfini çıkardı.

Sporla tanışma fırsatı bulan gençler, antrenörler eşliğinde temel eğitimler alarak keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Voleybol Antrenörü Beyza Dinç, 'Dağgücüspor olarak 'Bursa'da spor yapmayan kalmasın' mottosuyla hareket ediyoruz. Hafta sonu etkinliğimizde yaklaşık yüz öğrencimize voleybolu sevdirmek için çalışmalar yaptık. Milli takımımızın son dönemdeki başarılarının ardından voleybola olan ilgi de ciddi şekilde arttı. Etkinliğimize katılan ve devam etmek isteyen sporcularımıza lisans çıkararak önümüzdeki sezon yerel liglerde mücadele etmeyi hedefliyoruz' dedi.

Kulüp Başkanı İlhami Yıldız ise ücretsiz etkinliklerin süreceğini vurgulayarak, spor yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti. Yıldız, özellikle imkânı kısıtlı çocukları sporla buluşturmayı öncelikli hedef olarak gördüklerini sözlerine ekledi.