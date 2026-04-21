Bursa Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular; yıldızlarda şampiyon, küçüklerde ikinci, yıldız kızlarda ise üçüncü oldu. Başarılı takımlar 29 Nisan-3 Mayıs'ta Karaman'da yarışacak.

BURSA (İGFA) - 2026 Bursa Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç İl Birinciliği, 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvada, Bursa Büyükşehir Belediyespor, küçükler, yıldız kızlar ve yıldızlar kategorilerinde mücadele ederken, tüm kategorilerde dereceye girerek üç kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor yıldız takımı, oynadığı yedi maçın tamamını kazanarak 14 puanla Bursa şampiyonu oldu.

Kulübün yıldız kız takımı ise altı maç sonunda elde ettiği 4 puanla Bursa üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. 12 yaş ve altı sporculardan oluşan Bursa Büyükşehir Belediyespor küçük takımı da turnuvayı dört galibiyet ve bir beraberlikle yenilgisiz tamamlarken, eşitlik bozma puanları sonucunda Bursa ikincisi olmayı başardı.

Elde edilen sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor küçük ve yıldız takımları, 29 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenecek olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.