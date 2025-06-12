Geçirdiği talihsiz bir elektrik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretleri devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Taziye kabulünün ikinci gününde, Başkan Ferdi Zeyrek’in ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, belediye bürokratları ve vatandaşların baş sağlığı dileklerini kabul etti.

Sadece Manisa’dan değil, çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, sıcak havaya rağmen saatlerce kuyrukta bekleyerek Fatih Sergi Salonu’nda Başkan Ferdi Zeyrek için taziyelerini iletti. Ziyaretçi kuyruğu zaman zaman Valilik binasına kadar uzandı.

Taziye ziyaretine; Manisa Valisi Sayın Vahdettin Özkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda da Başkan Ferdi Zeyrek için dualar okundu. Vatandaşlar, onun anısına hazırlanan taziye defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Başkan Ferdi Zeyrek için taziye kabulü, 12 Haziran Perşembe günü saat 13.00 – 18.00 saatleri arasında Fatih Sergi Salonu’nda devam edecek. Aynı gün saat 18.30’da ise Hatuniye Camii’nde, Ferdi Zeyrek’in aziz hatırasına ithafen mevlit okutulacak.