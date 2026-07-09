Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını açık hava sinemasıyla renklendiriyor. Üçüncüsü düzenlenen Yaz Sinemaları Etkinliği, 'Bergen' filmiyle başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Kentin sıcak yaz akşamlarına renk katmak amacıyla Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 'Yaz Sinemaları Etkinliği' kapılarını açtı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen açık hava sineması kültürünü modern bir organizasyonla şehre getiren etkinlik, kentin önemli kültür odaklarından biri olan Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştiriliyor.



İLK GÖSTERİM 'BERGEN' İLE YAPILDI



Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösterimi yoğun bir katılımla yapıldı. Türk sinemasının yakın dönemdeki en dikkat çeken yapıtlarından biri olan 'Bergen' filmiyle perdesini açan etkinliğe Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Açılış gecesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu da vatandaşlarla birlikte yerini alarak sinema keyfine ortak oldu.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'SANATIN DİLİ, İNANCI VE SİYASETİ OLMAZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin kültürel ve sosyal dönüşümüne vurgu yaptığı konuşmasında, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Şehrin her noktasında herkesin mutlu olabileceği bir düzen inşa etmek için çalıştıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Spor her yerde olsun istedik, gençlerimiz mutlu olsun, kadınların yüzü gülsün istedik. Sanatın dili, inancı, siyaseti olmaz; sanat hepimizin buluşabildiği evrensel bir dildir. Biz bu evrensel dilin şehrin her yerine egemen olması için birlikte çalışacağız. Kadınların öncü olduğu, çocukların beslenme sorunu yaşamadığı ve herkesin bu şehrin güzelliklerini eşitçe paylaşabildiği bir Denizli hayalini hep birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz' dedi.





'ŞEHRİN KAYNAKLARINI SADECE SİZLER İÇİN HARCAYACAĞIZ'



Bütçe ve imkanları halkın emaneti olarak gördüklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, şeffaf ve adil yönetim vurgusu yaptı. Yapılan hizmetlerin lütuf değil, halkın hakkı olduğunu söyleyen Başkan Çavuşoğlu, 'Haddimizi biliyoruz; bu şehrin tüm kaynakları aslında size ait, sizler her şeyin sahibisiniz. Biz sadece bunun doğru ve düzgün ulaştırılmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Tüm hizmetleri sizin kaynaklarınızla yapıyoruz. Size söz veriyorum. Bu şehrin kaynaklarını sadece sizlere harcayacağız. Bu güzel Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının izinde, bu kenti el ele büyüteceğiz' diye konuştu.



GAZOZ VE MISIR EŞLİĞİNDE SİNEMA KEYFİ



Denizli Büyükşehir Belediyesi, sinemaseverlere tam anlamıyla nostaljik bir sinema gecesi yaşatmak için tüm detayları düşündü. Etkinlik süresince alanı dolduran vatandaşlara ücretsiz olarak mısır ve gazoz ikramı yapılıyor. Eylül ayına kadar devam edecek olan program kapsamında dramdan komediye, Yeşilçam klasiklerinden yakın dönem Türk sineması başyapıtlarına kadar uzanan oldukça zengin bir film seçkisi dev ekranda Denizlililerle buluşacak.