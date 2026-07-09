Doğubayazıt Belediyesi, öğrencilerin sessiz ve verimli bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla yeni etüt ve ders çalışma alanını hizmete açtı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Belediyesi, eğitime yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce öğrencilerin kullanımına sunulan kütüphane ve ders çalışma alanlarına bir yenisini ekleyen belediye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan yeni etüt ve ders çalışma merkezini hizmete açtı. Öğrencilerin sakin, düzenli ve ihtiyaçlarına uygun bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla hayata geçirilen merkez, kısa sürede hem öğrenciler hem de aileler tarafından ilgi gördü.

EĞİTİME DESTEK SÜRECEK

Yeni çalışma alanının açılış programına Doğubayazıt Belediye Eş Başkanı Aygül Aşan, belediye başkan yardımcıları, DEM Parti ilçe teşkilatı üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Eş Başkanı Aygül Aşan, eğitimin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirterek, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için sosyal ve kültürel projeleri sürdüreceklerini ifade etti. Aşan, gençlerin her zaman yanında olacaklarını ve onların başarılarına katkı sunacak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Doğubayazıt Belediyesi tarafından hizmete açılan etüt ve ders çalışma alanının, ilçedeki öğrencilerin önemli bir ihtiyacına cevap vermesi bekleniyor. Sessiz ortamı ve öğrencilerin kullanımına uygun donanımıyla hazırlanan merkezin, gençlerin akademik başarılarına katkı sunmasının yanı sıra eğitim alanındaki belediye hizmetlerine de yeni bir ivme kazandıracağı değerlendiriliyor.