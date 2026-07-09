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İŞKUR ve BİK'ten Konya'da medya sektörüne istihdam hamlesi

İftarlık Gazoz, Dondurmam Gaymak gibi sevilen filmlerin yönetmeni Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği Bak Postacı Geliyor, 1960 yılında Muğla Ula'da görev yapan mütevazı posta memuru Osman'ın ulaşılması güç aşkı Gülizar'a kavuşma çabasını anlatır. Kasaba halkıyla iç içe, samimi bir hayat süren Osman'ın Gülizar'ın sevgisini kazanmak için gösterdiği içten çaba, hayatın en sade anlarında saklı güzelliği gözler önüne serer.

Her yaştan sinemasevere açık etkinliklerde, yaz akşamları açık havada film izleme keyfi yaşanacak. Etkinliklerin ilk durağı Karabağlar olacak. Gezici Açıkhava Film Günleri kapsamında ilk gösterim, 10 Temmuz 2026 Cuma saat 21.00'de Karabağlar Yurdoğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca kentin farklı noktalarında düzenleyeceği Gezici Açıkhava Film Günleri ile İzmirlileri ücretsiz sinema gösterimleriyle buluşturacak.

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