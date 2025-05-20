Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli İlçesi’ne bağlı Poyrazdamları Mahallesi’nde dere temizlik çalışması yaparak bölgedeki tarım arazilerini yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı koruma altına aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dere yataklarında sürdürdüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli İlçesi’ne bağlı Poyrazdamları Mahallesi’nde dere temizlik çalışması yaptı. Çalışma kapsamında, dere yatağı üzerinde biriken zararlı maddeler, suyun akışını bozacak olan çöpler temizlendi. Çevredeki mahallelerin sınırlarından da geçen ve büyük bir alana yayılan deredeki temizlik çalışmaları bölge halkını memnun etti.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Poyrazdamları Mahalle Muhtarı Nejat Çam, “Bilindiği gibi iklim dengesi bozulduğundan geçen yıl bu bölgede büyük sıkıntılar yaşadık. Yaşanan aşırı yağış, yolda büyük deformasyonlara yol açtı. Bu derenin uzunluğu yaklaşık 10 kilometre. Birden fazla bağlantısı var. Yağış olunca dağlardan gelen sular bu derede toplanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in katkılarıyla bu sıkıntımız bitmek üzere. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.