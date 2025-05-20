Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı Kadın Kolları, Gemlik’te anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.BURSA (İGFA) - Toplumun ve ailenin temel sorunlarından biri olan bağımlılıkla mücadelede ilk adım olan bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen eğitim semineri, Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa; Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BBP Bursa İl Başkanı Eyüp Eken, BBP Bölge Müfettişi Salih Uçak, BBP MYK Üyesi Mehmet Erhan Altan’ın yanı sıra çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar, STK temsilcileri, BBP teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan BBP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aydan Ayhan, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Bugün burada, toplumun ve ailenin temellerini sarsan önemli bir toplumsal meseleye karşı farkındalık oluşturmak üzere bir aradayız. Madde ve sanal kumar bağımlılığı ile mücadelemiz, bu seminerle birlikte yeni bir sürece girmiştir. Bu mücadele kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

ŞÜKRÜ DEVİREN: “TOPLUM YARARINA HER ÇALIŞMAYA DESTEK VERİYORUZ”

Etkinliğin siyaset üstü bir nitelik taşıdığına vurgu yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise, BBP Bursa İl Kadın Kolları’nın anlamlı girişimini kutladı. Başkan Deviren, "Konu bize iletildiğinde, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bu çabanın yanında durduk. Gemlik’te toplum yararına yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

Toplumsal sorunlara yönelik duyarlılıklarının altını çizen BBP Bursa İl Başkanı Eyüp Eken iseİ, “Biz BBP teşkilatları olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletimizin yanındayız. Toplumumuzun en yakıcı sorunlarından biri olan bağımlılıkla ilgili düzenlediğimiz bu seminer, ilerleyen süreçte konuyla ilgili doğru politikalar geliştirmemize zemin hazırlayacaktır.” dedi.

Konuşmalar sonrasında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Psikolojik Danışman Şeyda Polat tarafından “Madde ve Kumar Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Katılımcılar sunumu ilgiyle takip etti.

Program sonunda, BBP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aydan Ayhan tarafından Şeyda Polat’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.