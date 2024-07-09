MASKİ Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon mahallesindeki dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarı Atiye Aksel ve mahalle sakinleri bundan sonra daha güzel hizmetlerin olacağına inandıklarını belirttiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon mahallesindeki dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması kapsamında dere yatağının içinde ve menfez ağızlarında birikme yapan rüsubat uzaklaştırılıyor. Mahalle muhtarı ve bölgede yaşayan yurttaşlar deredeki sinek ve koku kaynaklı çevre kirliliğinden olumsuz etkilendiklerini ifade ederek hızlı bir şekilde temizlik çalışması başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

MUHTAR AKSEL, “SİNEKTEN VE KOKUDAN RAHATSIZDIK”

Mahalle muhtarı Atiye Aksel, “Sinekten ve kokudan rahatsızdık. Dere yatağı çok pisti. Çevre kirliliği vardı. Şu an temizlik yapılıyor. MASKİ Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

MUHTAR AZASI SABAHAT KARDAŞ, “MASKİ ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

Mahalle muhtar azası Sabahat Kardaş, “Mahallemizde dere yatağının dolu ve pis olmasından dolayı buradaki vatandaşlar rahatsızdı. Derenin üstünde hayvanların beslendiği besi damları var. Yağmur yağdığında oradan gelen pislikler kötü kokuya sebep oluyor. Bu da sinek oluşumuna neden oluyor. Dere yatağı dolduğu için yağmurla birlikte yukarıdan gelen taşlar arabalara, motorlara zarar veriyor. Bunu önlemek için MASKİ’den yardım talebinde bulunduk. Buradaki çalışmalardan sonra diğer derelerimiz de temizlenecek. İnşallah vatandaşlarımız da mutlu olur. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek olmak üzere özverili çalışmalarından dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.

MAHALLE SAKİNİ REFİK BİLGİÇ, “DAHA GÜZEL İŞLERİN OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Mahalle sakini Refik Bilgiç, “Uzun zamandan beri mahallemizden geçen derede sıkıntı yaşıyorduk. Yolun çökmesinden, derede oluşan sineklerden ve hayvan gübrelerinden dolayı sorun yaşanıyordu. Daha önce dilekçe ile müracaat ettik ama hemen olmadı. Muhtarımızın girişimleriyle şu an çalışma yapılıyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Daha güzel işlerin olacağına ve taleplerimizin yerine getirileceğine inanıyoruz” dedi.