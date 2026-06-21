Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri için örnek bir duyarlılık sergiledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sınav sabahı sergilediği hızlı ve etkin müdahaleyle öğrencilerin en önemli günlerinden birinde yine yanlarında oldu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri, sınava geç kalma riski yaşayan öğrencileri zamanla yarışarak sınav merkezlerine ulaştırdı.

Sınav sabahı yaşanan yoğunluk nedeniyle sınava geç kalma riski bulunan adaylara anında destek veren ekipler, toplam 7 öğrencinin sınava zamanında yetişmesini sağladı.

Saat 09.10 sıralarında Cumhuriyet Meydanı Kaleönü duraklarında bulunan 2 öğrenci Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki Hacı Hakkı-Sadıka İlgü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, yine 3 öğrenci de aynı mahalledeki Şehit Binbaşı Turgay Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Kayseri Ulaşım A.Ş. Kontrol Görevlisi Ümit Duman tarafından ulaştırıldı.

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda görev yapan Kontrol Görevlisi Mesut Girişen de sınav saatine kısa bir süre kala sınava yetişme sıkıntısı yaşayan 2 öğrenciyi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ndeki sınav merkezine kontrol araçlarıyla taşıyarak sınava katılmalarını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekiplerinin zamanında gerçekleştirdiği müdahale sayesinde toplam 7 öğrenci mağduriyet yaşamadan YKS'ye girdi.

Öğrenciler ve aileleri, gösterilen hassasiyet ve hızlı destek dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Ulaşım A.Ş. ekiplerine teşekkür ederken, eğitim hayatlarının en kritik aşamalarından birinde verilen bu destek vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam ederken, sınav günü ortaya koyduğu bu örnek dayanışma ve hizmet anlayışıyla bir kez daha gönüllerde yer edindi.