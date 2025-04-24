Manisa Büyükşehir Belediyesi, 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlediği “Çölyakta Glütensiz Yaşam” başlıklı söyleşiyle önemli bir sağlık konusuna dikkat çekti.MANİSA (İGFA) - Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elmas Kasap ile Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan’ın konuk olduğu etkinlikte, çölyak hastalığı ve glütensiz beslenmeye dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve Nurcan Zeyrek de katıldı. Çok sayıda çölyak hastası ve yakınının ilgi gösterdiği söyleşide katılımcılar, uzmanlara yönelttikleri sorularla merak ettikleri konulara yanıt alma fırsatı buldu. Prof. Dr. Elmas Kasap, özellikle çocukluk döneminde çölyak tanısının konulmasının hem çocuklar hem de aileler için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, “Çocuklarda karın ağrısı, ishal, kusma gibi sindirim sistemi sorunlarının yanı sıra büyüme geriliği, iştahsızlık ve huzursuzluk gibi genel belirtiler görülebiliyor. Bu durum tanının geç konmasına neden olabiliyor. Tanı sürecinde yapılan tetkikler, endoskopik işlemler ve biyopsiler hem çocuklar için travmatik hem de aileler için endişe verici olabiliyor. Ayrıca, glütensiz ürünlerin yüksek maliyeti ve beslenme düzenine uyum süreci ailelerin hem maddi hem de manevi olarak zorlanmasına yol açıyor. Ayrıca, çocuğun özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, okulda ve sosyal ortamlarda yaşanan zorluklar ailelerin psikolojik olarak da yıpranmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, tanı sürecinde hekimlerin ve sağlık personelinin ailelere sadece tıbbi bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda psikolojik destek de sağlaması büyük önem taşıyor” dedi.

GLÜTENSİZ BESLENMENİN MALİYETİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Dernek Başkanı Halim Şivecan ise glütensiz yaşamın çölyak hastaları için hayati önem taşıdığını, ancak bu beslenme biçiminin yüksek maliyet ve sosyal yaşamda çeşitli zorlukları beraberinde getirdiğini belirtti. Şivecan, “Glütensiz ürünler, standart ürünlere göre çok daha pahalı. Ürün çeşitliliğinin sınırlı olması da hastaların beslenme seçeneklerini kısıtlıyor. Dışarıda yemek yemek, misafirliğe gitmek gibi sosyal aktiviteler çölyak hastaları için sorun yaratabiliyor. Glütensiz diyete başladıktan sonra bağırsak dokusunun iyileşmesi en az iki yıl sürebiliyor. Bu nedenle diyetisyen desteği oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ZEYREK’E TEŞEkkür

Halim Şivecan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çölyak hastalarına yönelik verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Şivecan, “Sayın Başkanımız Ferdi Zeyrek’in çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmak adına verdiği katkılar çok kıymetli. Özellikle glütensiz gıda kolileriyle sağlanan destekler, birçok ailenin nefes almasını sağlıyor. Bu kolilerde kullanılan ürünler de çölyaklı çocukların anneleri tarafından kurulan Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi’nden temin edilerek hem ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor hem de annelerin emeği destekleniyor. Çölyak dostu bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdikleri için hem derneğimiz hem de hastalar adına kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KUZEY AVRUPA’DAN UMUT VEREN ARAŞTIRMALAR

Şivecan, İsveç, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerde çölyak hastalığının yaygınlığına dikkat çekerek, bu ülkelerde yapılan yoğun bilimsel çalışmaların gelecekte daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Şivecan, “Bu ülkelerde hastalığın tanı ve tedavisine yönelik ciddi yatırımlar ve araştırmalar yürütülüyor. Bu gelişmeler, dünya genelindeki çölyak hastaları için umut verici. Doğru tanı, multidisipliner bir yaklaşım, hasta ve ailelerin eğitimi ve desteklenmesi, glütensiz beslenmenin maliyetinin düşürülmesi ve yaşam kalitesini artırıcı çözümlerin üretilmesi, çölyak hastalarının ve ailelerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesinde kritik rol oynamakta” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTEYİZ VE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda derneklerle yaptığı çalışmalara gönüllü olarak katıldığını Nurcan Zeyrek de “Bir dönem alerjiye bağlı olarak glütensiz beslendim, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Özellikle çocuklar için çok hassas bir konu. Yakınlarıyla birlikte çölyak hastaları için grup terapileri düzenleyebiliriz. Birlikteyiz ve çok güzel işler yapacağız. Her zaman yanınızda olmak için çalışacağım” dedi.